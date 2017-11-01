“İnternette bilgiyi tüketiyoruz”

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAKANLIĞI KURULMALI”

İlk oturumda dijital dönüşüm çağının hayatımıza etkilerinden bahseden Türkiye Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, dijital dönüşümün 3 altın kuralına vurgu yaparak bunların üretimde teknoloji, dağıtım pazarlamada internet ve yönetimde veri olduğunu ifade etti. İkinci oturumda ise dijital dönüşümün toplumsal etkileri üzerinde yoğunlaşılarak dijital dönüşümün olumlu ve olumsuz tarafları psikolojik ve sosyal boyutlarıyla incelendi. Ayrıca, çalıştay boyunca yapılan değerlendirmelerde dijital dönüşüm gerçekleşirken doğru kamu politikalarının belirlenmesi, hatta Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın kurulması gerektiği tekliflerinde bulunuldu. İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, TARMER’in toplumsal problemleri çözme gayretinin takdire şayan olduğunu ifade ederek, dijital dönüşümü günümüzün zaman zaman bir problemi zaman zaman bir kazanımı olarak değerlendirdiğini belirtti. “Her evde buzdolabı, televizyon, uydu, bilgisayar, mobil telefonlar var.



Çünkü bu aletler çağın öngörmüş olduğu, bizlere ciddi katkılar sağlayan teknolojiler. Ama bunlar birçok problemi de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla burada esas masaya yatırmamız gereken konu ‘teknolojinin insanlığa nimetlerinden istifade ederken insanlığa zarar veren yönlerini nasıl bertaraf edebiliriz?’ sorusunu sormanın önemine dikkat çeken Dr. Mustafa Aydın, “Böyle bir çağda elbette teknoloji ve dijital medyayı kullanacağız ancak beraberinde getirmiş olduğu zararları, olumsuzlukları bertaraf etmeyi de bilmeliyiz” dedi.



İNTERNETTE BİLGİYİ ÇOĞUNLUKLA TÜKETİYORUZ

Türkiye’nin dijital dönüşüme çok hızlı ayak uydurabildiğini belirten Türkiye Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, “Dijital dönüşümün temelinde sosyal, ticari ve kültürel alanlardan azami derecede yararlanmak ve bununla ilgili tehditlerle başa çıkabilecek çözümler geliştirmek var. Bunların ikisini aynı anda yapmak son derecede zor. Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. Dolayısıyla hem sosyal hem de bireysel anlamda, özellikle yeni jenerasyon bu alana çok ciddi anlamda girmiş ve intibakı kısa sürede sağlamış bir toplumuz. Ama bir de kuşak farkı var orta yaş ve daha üstünün bu dönüşme bakışı, bu bakışın genç kuşakla örtüşmesi baya ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.



Ama Türkiye potansiyel olarak bu dünyaya intibakı en yüksek ülkelerden birisi” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan, BTK raporuna göre Türkiye’deki 66.4 milyon internet kullanıcısının 53 milyonun her gün internete girdiğini söyleyen Polat, “Türkiye’de internet kullanımında yüzde 82 ‘download’ oranı var. Yani, internette bilgiyi çoğunlukla tüketiyoruz. Üretim olmadan dijital dönüşüm etkili olamaz. Dijital dönüşümü etkili kılmak için üretimde teknolojiyi ön plana çıkarmayı bilmeliyiz” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (TARMER) ile Yeni Medya Araştırma Uygulama Merkezi’nin işbirliğiyle gerçekleşen çalıştayda dijital dönüşümün ne olduğu, dijital dönüşüm hayatımızın neresinde olduğu konuları üzerinde konuşularak dijital dönüşümün toplumsal etkileri incelendi. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Florya Kampüsü’nde yapılan çalıştaya, birçok üniversiteden akademisyen, araştırmacı gazeteci, sosyolog ve sektörden konusunda uzman kişiler katıldı.Basın Bülteni