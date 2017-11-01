Ford Trucks, 4S Plaza yatırımlarına Mardin ile devam ediyor

Ford Trucks Mardin Nas Bayi, müşterilerine satış, servis, ikinci el ve yedek parça olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında verecek 4S tesisin açılışını, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Mardin Nas Otomotiv şirket sahibi Maşuk Nas, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan’ın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.



“YÖNÜMÜZÜ GELECEĞE, AR-GE’YE VE İNOVASYONA ÇEVİRİYORUZ”

Ford Trucks Nas Bayi’nin açılış töreninde konuşma yapan Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, şunları söyledi: “Koç Topluluğu olarak en büyük arzumuz; ülkemizin teknoloji alanındaki rekabet gücünü artırarak, global arenada önemli oyunculardan ve merkezlerden biri olması. Dolayısıyla, bilgi ve teknoloji üretebilmemiz ve yüksek katma değerli ürün ve hizmetler sunabilmemiz gerekiyor. Biz de Koç Topluluğu olarak her işimizde yönümüzü geleceğe, Ar-Ge ve inovasyona çeviriyoruz. Hız kesmeyen teknoloji yatırımlarımızla, daha üstün nitelikli ürünler ve hizmetler geliştirmeye gayret ediyoruz.”



“2020’DE 50 ÜLKEDE OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

1982 yılında başladıkları kamyon üretimine, bugün, sadece araç değil, mühendislik ve teknoloji de ihraç ederek devam ettiklerini belirten Ali Y. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ürünlerimiz yurtiçinde büyük rağbet görürken, yurtdışında da “Türk Malı” damgasıyla bizleri gururlandırıyor. Eskişehir İnönü Fabrikası’nda ürettiğimiz yeni nesil Euro 6 Ecotorq motorlu kamyonlar, sürdürülebilir büyümemiz için stratejik bir ürün olarak önemini koruyor ve Ford Otosan’ın ağır ticari araç segmentinde dünyaya açılan kapısı olma rolünü üstleniyor.



2011 yılında Ford Motor Company ile imzaladığımız Global Kamyon Anlaşması ile 60 ülkede Ford Trucks marka araçların distribütörlük ve bayilik atama hakkını elde etmiştik. Ortadoğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin ardından global çaptaki büyümemizi geçtiğimiz aylarda Avrupa’nın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiğimiz bayi açılışları ile hızlandırdık. Avrupa pazarı, Ford Trucks’ın global büyüme planlarında önemli bir yere sahip. Hedefimiz ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. 2020 yılı itibarıyla toplam 50 ülkede var olmayı hedefliyoruz.”

Basın Bülteni