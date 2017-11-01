DÜNYAYI YÖNETENLERİN TERCİH ETTİĞİ TÜRK AYAKKABISI

Yüzde 100 Türk markası olan JAG Club Yönetim Kurulu Başkanı Emine Serap Polat, Ekovitrin’e özel açıklamalarda bulundu. Polat, bugün üçüncü nesil olarak iş başında olduklarını söyleyerek, “Eşim Ahmet Polat’ın dedesi bu işe çarık yaparak başlamış, daha sonra babası devralmış. Çarık belli bir noktadan sonra kara lastiğe dönmüş. Ermenek markasıyla kara lastiği üretmeye başlamışlar.Eşim yurtdışında eğitimimi tamamladıktan sonra bayrak yarışını devralarak aile geleneğimizi devam ettirdi. Kendimize göre bir tarz geliştirerek, geleneksel el yapımı ayakkabıları modern trend İtalyan yapımı ayakkabılarla birleştirdik. Bizim tasarımcımız İtalyan, ayakkabımızın derisi, köselesi yine İtalya’dan geliyor. Ama geleneksel yani dedemin yaptığı şekilde çivili yüzde 100 el yapımı ayakkabı üretimi de yapmaya devam ediyoruz” dedi. Öncelikle yurtdışı fuarlara ağırlık verdiklerine değinen Polat, “2001 yılından beri yurtdışı fuarlara katılıyoruz. Amerika, Japonya, Dubai ve İtalya olmak üzere büyük fuarlarda yer alıyoruz. Kendi markamızla katma değeri en yüksek ayakkabıyı şu anda yapan tek firmayız” diye konuştu.Basın Bülteni