banner181

banner213
Ana SayfaKasım-17

DÜNYAYI YÖNETENLERİN TERCİH ETTİĞİ TÜRK AYAKKABISI

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:23
Bu haber 914 kez okundu

Global bir marka haline gelen Jag Club, dünyaca ünlü kişilere, krallara, prenslere özel ürettiği ayakkabılarla tanınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Prens Charles, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Obama ve İngiltere eski Başbakanı Tony Blair için özel ayakkabı üretti.

DÜNYAYI YÖNETENLERİN TERCİH ETTİĞİ TÜRK AYAKKABISI
 Yüzde 100 Türk markası olan JAG Club Yönetim Kurulu Başkanı Emine Serap Polat, Ekovitrin’e özel açıklamalarda bulundu. Polat, bugün üçüncü nesil olarak iş başında olduklarını söyleyerek, “Eşim Ahmet Polat’ın dedesi bu işe çarık yaparak başlamış, daha sonra babası devralmış. Çarık belli bir noktadan sonra kara lastiğe dönmüş. Ermenek markasıyla kara lastiği üretmeye başlamışlar.

Eşim yurtdışında eğitimimi tamamladıktan sonra bayrak yarışını devralarak aile geleneğimizi devam ettirdi. Kendimize göre bir tarz geliştirerek, geleneksel el yapımı ayakkabıları modern trend İtalyan yapımı ayakkabılarla birleştirdik. Bizim tasarımcımız İtalyan, ayakkabımızın derisi, köselesi yine İtalya’dan geliyor. Ama geleneksel yani dedemin yaptığı şekilde çivili yüzde 100 el yapımı ayakkabı üretimi de yapmaya devam ediyoruz” dedi. Öncelikle yurtdışı fuarlara ağırlık verdiklerine değinen Polat, “2001 yılından beri yurtdışı fuarlara katılıyoruz. Amerika, Japonya, Dubai ve İtalya olmak üzere büyük fuarlarda yer alıyoruz. Kendi markamızla katma değeri en yüksek ayakkabıyı şu anda yapan tek firmayız” diye konuştu.

Haberin devamı...











Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.