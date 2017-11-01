Duayenlerden gençlere hayat dersi

İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezi, Sektöründe başarıyı yakalamış sanayi şirketlerinin kurucularının tecrübelerini aktardığı ‘Duayenler Anlatıyor’ adlı etkinlikte bir araya getirdi. Beylikdüzü Sanayici İşadamları Derneği (BEYSİAD) ile birlikte düzenlenen programda Altek Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Denizli, Uzay Makine Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Uz, ADM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Uygur, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.



Türkiye’de sanayinin güçlü olmadığı bir dönemde kardeşi ile birlikte bakır ve bakır alaşımlı ürünler alanında çalışma yaptıklarını belirten Fehmi Denizli, o dönemde böyle bir girişimin kolay bir iş olmasa da kararlı duruşları sayesinde önemli bir başarı yakaladıklarını söyledi. Altek Döküm’ün bugün kendi alanında hem ihracatta hem firma büyüklüğünde ilk 5’te yer aldığına dikkat çeken Denizli, “Buralara gelmek kolay olmadı. Jeneratör bulmak zordu. Bulsanız onu çalıştıracak mazotu bulamıyordunuz. Türkiye’nin nerelerden nerelere geldiğini bizler çok iyi biliyoruz” dedi. “Herkesin bir hedefi olmalı” diyen Denizli, herkesin kendi kabiliyetine göre hedeflerini belirlemesi ve bu hedefleri kısa ve uzun vadede gerçekleştirmek için çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi.



“DÜNYANIN HER YERİNDE TÜRKLER VAR”

“Hiç bir zaman ‘Biz yetersiziz, yapamıyoruz, onlar yapar’ gibi bir düşünceye kapılmamak lazım. Dünyanın her yerine gittim. Alaska’dan Avustralya’ya kadar dünyanın neresine giderseniz gidin Türkler’e rastlarsınız ve Türkler’in birçok alanda başarılı çalışmalara imza attığını görürsünüz” diyen Denizli, gençlere şu mesajları verdi: “Bazı prensipleriniz olmalı. Birincisi itimat edilir, güvenilir olmalısınız. İkincisi ben daima doğruyu söylemekten yana oldum. Doğru tektir. İyi veya kötü. Kötü olsa bile, karşıdaki insan size daha çok inanır. Üçüncüsü hiçbir çalışma bireysel değil.



Kolektif çalışmak önemli. Bazen insanın karşısına şanslar çıkar. Önemli olan bunları yakalayıp değerlendirmek” Sivas’tan İstanbul’a, fabrika işçiliğinden fabrika sahibi olmasına uzanan hikayesini öğrencilerle paylaşan Uzay Makina Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Uz, Türkiye’nin 90’lı yıllara kadar makine konusunda yüzde 95 dışa bağımlı olduğunu belirterek, “Yapılan en basit makine dahi dışarıdan geliyordu.



Biz de böyle bir dönemde makine pazarına girdik. Kendi makine üretimimizi gerçekleştirmeyi başardık. Ama bu pazarda yapmak kadar satmak da önemliydi. Bunun için pazarlama şirketimizi kurduk ve satışlarımıza başladık. 1990’lı yıllara geldiğimizde iyi bir noktaya geldik. Bizim gibi başka Türk girişimcilerin gösterdiği çabalarla birlikte makine alanında iyi bir sıçrama yaptık ve makine ithalatı yüzde 95’lerden yüzde 5 seviyelerine kadar geldi. Bu bizler için çok sevindirici” dedi.

Basın Bülteni