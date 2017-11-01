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BAKAN BOZDAĞ: EĞİTİM BİR NESLİN MİMARLIĞI

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:43
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İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ)’nin 2017-2018 akademik yılı eğitim yılı açılışı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Bozdağ, “Üniversitelerimiz, eğitim kurumlarımız, bizim nesillerimizin, tasarımının ve inşasının yapıldığı yerler. Eğitim bir nesil mimarlığı” dedi.

BAKAN BOZDAĞ: EĞİTİM BİR NESLİN MİMARLIĞI
 İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde düzenlenen açılış törenine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yeni eğitim öğretim yılı ilk dersini de açılış konuşmasıyla birlikte yapan Bekir Bozdağ da öncelikli olarak bütün eğitim camiasının eğitim öğretim yılını kutladı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yaptığı konuşmada, “Üniversitelerimiz, eğitim kurumlarımız, bizim nesillerimizin, tasarımının ve inşasının yapıldığı yerler. Eğitim bir nesil mimarlığı.

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