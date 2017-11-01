banner181

banner213
Ana SayfaKasım-17

AVRUPA’NIN HER ÜLKESİNDE VARIZ

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:03
Bu haber 1033 kez okundu

Avrupa’nın hemen hemen her ülkesinde ürünleri satılan Altaylar Group, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da üretimini artırıyor. Romanya’da ilk olarak temizlik sektörüne yönelik üretimle faaliyetlerine başlayan Altaylar Group, şimdi ise gıda alanında üretime ağırlık vermiş durumda. Satış ağını düzenleyen ve satış personelini sürekli eğitime tabi tutan Altaylar Group, tüm dünyaya ürün satmaya çalışıyor.

AVRUPA'NIN HER ÜLKESİNDE VARIZ
 Altaylar Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırır, gıda alanında geleceğe yönelik üretim gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyleyerek, “Türkiye’deki üretimimizi artırıyoruz. Romanya’da kurabiye ve bisküvi fabrikamızı büyütüyoruz. Satış ağımızı düzenleyerek, satış personelimizi eğiterek tüm dünyaya mal satmaya çalışıyoruz” dedi. Avrupa’nın hemen hemen her ülkesinde Altaylar Group ürünlerinin mevcut olduğunu belirten Yıldırır, “Ürünlerimizi Türkiye’den öncelikle Romanya’ya gönderiyoruz.

Romanya’dan da Almanya, Hollanda, Slovakya ve Moldova’da kendi şirketlerimize gidiyor, buralardan da dağıtım gerçekleştiriyoruz. 650 milyonluk yaşlı bir pazar olmasına rağmen Avrupa’da potansiyel olduğunu gördük ve çocukların eğitimini destekleyen oyuncaklar üretmeye başladık. Çocuklarımız hem oynasınlar hem de öğrensinler istiyoruz” dedi. 800’ü aşkın personele sahip olduklarını söyleyen Yıldırır, ilk olarak Romanya’da kozmetikle faaliyetlerine başladıklarını ifade etti. Yıldırır, “Romanya’da ilk olarak temizlik sektöründe üretim gerçekleştiriyorduk, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, duş jelleri ve bu ürünlerin ambalaj üretimlerini yapıyorduk, şimdi ise gıda tarafında üretime ağırlık verdik” diye konuştu.

Söyleşinin devamı...
Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.