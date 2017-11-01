AVRUPA’NIN HER ÜLKESİNDE VARIZ

Romanya’dan da Almanya, Hollanda, Slovakya ve Moldova’da kendi şirketlerimize gidiyor, buralardan da dağıtım gerçekleştiriyoruz. 650 milyonluk yaşlı bir pazar olmasına rağmen Avrupa’da potansiyel olduğunu gördük ve çocukların eğitimini destekleyen oyuncaklar üretmeye başladık. Çocuklarımız hem oynasınlar hem de öğrensinler istiyoruz” dedi. 800’ü aşkın personele sahip olduklarını söyleyen Yıldırır, ilk olarak Romanya’da kozmetikle faaliyetlerine başladıklarını ifade etti. Yıldırır, “Romanya’da ilk olarak temizlik sektöründe üretim gerçekleştiriyorduk, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, duş jelleri ve bu ürünlerin ambalaj üretimlerini yapıyorduk, şimdi ise gıda tarafında üretime ağırlık verdik” diye konuştu.
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Basın Bülteni
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