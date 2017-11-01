Avec Car Rentals günlük kiralamada büyüyor

Günlük araç kiralama ve ikame araç hizmeti verdiklerini belirten Avec Car Rentals Genel Müdürü Engin Yazıcı, “Kiralamalarımız en fazla 1 aylık süreç için kısa süreli kiralama şeklinde adlandırdığımız kapsamda gerçekleşiyor. Bu noktada çoğunlukla bireysel kiralamalar ön plana çıkıyor. Ancak Grubumuz şirketlerinin yapmış olduğu iş ortaklıkları ile ilgili olarak Kurumsal Çözümler sunmak konusunda ayrı bir yapılanmamız var. İş ortaklarımız için uygun, hızlı ve kaliteli hizmet vermek konusunda iddialıyız” dedi.



Lüks araç segmentinde Porsche Macan, VW Arteon gibi modellerin bulunduğunu söyleyen Yazıcı, “Yine SUV segmentte Skoda Kodiaq, VW Tiguan, Geniş ailelerin tercihi VW Caravelle modelleri premium segment araç parkımızı oluşturuyor. Ağırlıklı olarak ekonomik segmentin tercih edildiği sektörde biz araç parkımızı VW Polo Auto, Seat İbiza araçlarımız ile oluştururken yine orta ve orta plus segmentte VW Golf, Seat Leon, Skoda Octavia üst segmentte ise VW Passat, Skoda Superb ve Audi A3 araçlarımız ile kiralama yapıyoruz” diye konuştu.



“ŞUBE SAYIMIZ YIL SONUNA KADAR ARTACAK”

Yazıcı, “İstanbul Atatürk Havalimanı İç ve Dış hatlar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Bodrum Havalimanı, Edremit Kocaseyit Havalimanı, Avek Otomotiv Tekstilkent, Avek Otomotiv Ümraniye ve Avek Otomotiv Çanakkale şubemizde olmak üzere Türkiye’de toplam 9 şubemiz bulunuyor. İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya ve Trabzon Havalimanları olmak üzere hizmet noktalarımızı yıl sonuna kadar artırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.



“İLKEMİZ MÜKEMMEL HİZMET VERMEK”

Avek Otomotiv’de ilkelerinin mükemmel hizmet vermek olduğunu ifade eden Yazıcı, “Bunun için de müşterilerimizin istekleri, önerileri ve beklentileri çok önemli. Bu çerçevede hizmet kalitemizi belirliyoruz, ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Avec Car Rentals’da da aynı müşteri memnuniyeti ilkesi ile devam ettireceğiz. Avec Car Rentals’da müşterilerin ihtiyaç ve önerilerini memnuniyet anketi ile alıyor ve süreçlerimizde uyguluyoruz” dedi.



SUNULAN AYRICALIKLI HİZMETLER

Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Model yelpazemizin ve araç parkımızın geniş olması, en yeni model ve km’si düşük araçların olması bizi biraz daha diğer firmalardan ayırıyor. Mümkün olduğunca gelen her talebi karşılamak istiyoruz. Aynı zamanda internet üzerinden yapılan işlemlerde yüzde 30, Zubizu üyelerine de yüzde 35 indirim uyguluyoruz. Hızlı ve kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz, bunun için Call Center ekibimiz 24 saat hizmet veriyor. Fiyat ile değil araç modellerimiz ve hizmet kalitemiz ile tercih edilir bir marka olmak istiyoruz.”

Basın Bülteni