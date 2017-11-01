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ANUGA’YA TURK DAMGASI

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:34
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Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı olarak bilinen Anuga Fuarı’nın, 298 firmayla 5’inci büyük katılımcısı Türkiye oldu. Türk firmaları, Anuga fuarına damgasını vurdu. Fuarı Ekovitrin Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak takip etti.

ANUGA'YA TURK DAMGASI
 Almanya’nın Köln şehrinde 7-11 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı olan Anuga’ya 107 ülkeden 7 bin 405 firma katıldı. Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı olarak bilinen Anuga’da dünyanın önde gelen gıda firmaları boy gösterdi. Anuga fuarına Türk firmaları damgasını vurdu. Türkiye, 298 firmasıyla organizasyonun 5’inci büyük katılımcısı olurken, Polonya, Kanada, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Belçika gibi birçok ülkede faaliyet sürdüren Türk kökenli firmalar da eklendiğinde Anuga’nın neredeyse her katında Türk ürünlerini görmek mümkün oldu. Pastırma, sucuk, döner, fındık, çay, Bursa kestanesi, süt ürünleri, Çorum leblebisi, cezerye, Türk kahvesi, unlu mamüller, zeytin ve zeytinyağı, meyve suları, doğal içecek gibi ürünleriyle fuara damgasını vuran Türk katılımcılar, hem ziyaretçilerin damaklarını şenlendirdi hem de önemli ihracat bağlantıları kurdu. TÜRK FİRMALARININ REKLAMLARI YER ALDI Türk firmalarının, fuar alanının merdivenlerine reklam vererek ürünlerini tanıttığı organizasyonda, Baktat Şirketler Grubu, Uludağ İçecek, Yayla, Balparmak, Meray Kuruyemiş, Çiloğlu, Can Besler Kuruyemiş, Sebahat Gıda, Marmarabirlik, Aroma, Kınık Maden Suları gibi global pazarda adını duyurmuş birçok Türk firmasının yer aldığı fuara ayrıca ziyaretçi olarak gelen iş adamları da ihracat ve ithalat bağlantıları yaptı.

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