AKTİFBANK'TAN FUTBOLA 2,3 MİLYAR TL DESTEK

Türk sporuna finansmanın yanı sıra bilgi birikimi ile de büyük katkı sunan Aktif Bank, Türk futbol ekonomisinin mevcut durumunu değerlendiren Türkiye’nin en kapsamlı raporu EkoLig’in ikinci sayısını 19 Ekim 2017 tarihinde, Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen bir toplantıyla basına açıkladı. Four Seasons Hotel’de düzenlenen toplantıya; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile çok sayıda kulüp temsilcisi de katıldı. Türk futbolunun gelirlerini ve ekonomik haritasını gözler önüne seren rapora göre 2016-2017 futbol sezonunda Türk futbolunun ekonomik değeri 2,3 milyar TL’ye ulaştı. Süper Lig’de seyirci sayısı yüzde 6 oranında artış gösterdi.Basın Bülteni