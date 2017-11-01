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AKTİFBANK FUTBOLA 2,3 MİLYAR TL DESTEK

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:25
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Türk futbolunun finansal verilerini Avrupa’nın önde gelen ligleri ile karşılaştırmalı olarak sunan rapora göre, Süper Lig; maç günü gelirleri, naklen yayın gelirleri ve ticari gelirler açısından son iki sezonda yüzde 15 büyüdü. 2015-2016 futbol sezonunda yaklaşık 2 milyar TL olan Süper Lig’in gelirleri, 2016-2017 futbol sezonu sonunda 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

AKTİFBANK FUTBOLA 2,3 MİLYAR TL DESTEK
Türk sporuna finansmanın yanı sıra bilgi birikimi ile de büyük katkı sunan Aktif Bank, Türk futbol ekonomisinin mevcut durumunu değerlendiren Türkiye’nin en kapsamlı raporu EkoLig’in ikinci sayısını 19 Ekim 2017 tarihinde, Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen bir toplantıyla basına açıkladı. Four Seasons Hotel’de düzenlenen toplantıya; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile çok sayıda kulüp temsilcisi de katıldı. Türk futbolunun gelirlerini ve ekonomik haritasını gözler önüne seren rapora göre 2016-2017 futbol sezonunda Türk futbolunun ekonomik değeri 2,3 milyar TL’ye ulaştı. Süper Lig’de seyirci sayısı yüzde 6 oranında artış gösterdi.


Futbol ekonomi dosyasının devamı...
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