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Yılın Operasyonel CFO’su: Yorglass CFO’su Uğur Şeker

İngiltere’de faaliyet gösteren Acquisition International tarafından her yıl gerçekleştirilen 2019 CFO ödülleri sahiplerini buldu.  Yorglass CFO’su Uğur Şeker, Yılın Operasyonel CFO’su seçildi.

Yılın Operasyonel CFO’su: Yorglass CFO’su Uğur Şeker

İngiltere’de faaliyet gösteren Acquisition International tarafından her yıl gerçekleştirilen 2019 CFO ödülleri sahiplerini buldu.  Yorglass CFO’su Uğur Şeker, Yılın Operasyonel CFO’su seçildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:19
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Yılın Operasyonel CFO’su: Yorglass CFO’su Uğur Şeker

Modern iş dünyasının sesi olarak nitelendirilen Acquisition International’ın yıllardır başarıyla gerçekleştirdiği CFO Ödülleri 2019 yılında da sahiplerine kavuştu. Bu yılın Global CFO Ödülleri’nin kazananları arasında Türkiye’de cam sektörünün önemli oyuncularından Yorglass’ın CFO’su Uğur Şeker yerini aldı. Uğur Şeker Yılın Operasyonel CFO’su ödülüne layık görüldü.

Yorglass sinerjisi ile yeni başarılara

“Acquisition International” ödülü, şirketlerin finansal istikrarını ve büyümesini destekleyen CFO’ların öncü niteliğindeki çalışmalarını taçlandırmak amacıyla veriliyor.  Ödül ile ilgili konuşan Yorglass CFO’su Uğur Şeker, “Yorglass olarak her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti ve azmi içinde olduk. Bu ödülü almamızda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Yorglass ailesinde oluşturduğumuz sinerjiyle yeni başarılara imza atmayı diliyorum” dedi.

Ödül Koordinatörü Katherine Benton, ödüllere hak kazananların başarısı hakkında şunları söyledi; “Şirketlerin gelişimine katkısı büyük olan bu denli zorlu pozisyonlarda çalışan yöneticiler takdir görmeyi hak ediyor. Ödülümüzü kazananların yoğun çalışmalarını sergilemekten gurur duyuyor, onlara gelecekte bol şans diliyoruz” şeklinde konuştu.

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