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Yapı fuarı Lighton Lighting ile aydınlandı

Ayhan Mühendislik’ e ait aydınlatma ekipmanları markası olan Lighton Lighting bu yıl 42. kez düzenlenen Yapı Fuarı’nda inovatif ürünleri ile yerini aldı.

Yapı fuarı Lighton Lighting ile aydınlandı

Ayhan Mühendislik’ e ait aydınlatma ekipmanları markası olan Lighton Lighting bu yıl 42. kez düzenlenen Yapı Fuarı’nda inovatif ürünleri ile yerini aldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:33
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Yapı fuarı Lighton Lighting ile aydınlandı

Fuar ziyaretçilerinin %95’inin yurtdışı katılımcısı olması firmanın rotasını farklı yönlere de çevirmesini sağlarken;

Markanın hem taahhüt hem uygulama hem de özel üretim yapabilmesi fuar boyunca standının hareketli olmasını sağladı.

Lighton standına Körfez ülkelerinden ve Arap dünyasından gelen ziyaretçiler taahhüt ve proje işiyle ilgilenirken, Kuzey Afrika’dan gelenler ise perakende ve iç mekan aydınlatma ürünlerine ilgi gösterdiler.

Bunların dışında Balkanlardan ve kuzey ülkelerinden de ziyaretçiler oldu.

Müşteri ihtiyacına ve projeye uygun esnek üretim imkanı olan Lighton’un , özel tasarım ürünlerini yapabilme kabiliyeti ise fuardaki diğer firmalardan öne çıkmasına neden oldu.

Son Güncelleme: 24.06.2019 14:54
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