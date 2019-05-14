Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
87554
ALTIN
249.765
DOLAR
6.0091
STERLİN
7.6998
EURO
6.7298

Tepe Güvenlik’e güvenlik sektörüne katkı ödülü

Türkiye’nin en saygın şirketler topluluğundan biri olan Bilkent Holding kuruluşu Tepe Güvenlik’e, elektronik güvenlik sektörüne sağladığı katkılardan dolayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sektöre katkı plaketi verildi.

Tepe Güvenlik’e güvenlik sektörüne katkı ödülü

Türkiye’nin en saygın şirketler topluluğundan biri olan Bilkent Holding kuruluşu Tepe Güvenlik’e, elektronik güvenlik sektörüne sağladığı katkılardan dolayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sektöre katkı plaketi verildi.

14 Mayıs 2019 Salı 17:40
1345 Okunma
Tepe Güvenlik’e güvenlik sektörüne katkı ödülü

Kişi ve kurumlara yönelik özel elektronik güvenlik çözümleri üreten, alarm sistemleri ve Alarm İzleme Merkezi ile 7/24 kesintisiniz elektronik güvenlik hizmeti sunan Tepe Güvenlik, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği uygulamaları ve yüksek müşteri memnuniyeti oranıyla dikkat çekiyor.

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Saltuk Buğrahan Öztürk tarafından takdim edilen sektöre katkı plaketinin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirten Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, Tepe Güvenlik’in sahip olduğu her yeni ödülün daha iyiye giden yolda itici güç oluşturduğunu söyledi.

Sektörünün lider şirketleri arasında yer alan Tepe Güvenlik, 80 bine yaklaşan müşteri sayısı ile Türkiye’nin 81 ilinde hizmet sunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BP Türkiye’nin yeni Ülke Başkanı Joe Murphy oldu
BP Türkiye’nin yeni Ülke Başkanı Joe Murphy oldu
Signify Türkiye’nin yeni pazarlama direktörü  Aylin Alpay oldu
Signify Türkiye’nin yeni pazarlama direktörü  Aylin Alpay oldu
Günsan ihracatta büyümeye odaklandı
Günsan ihracatta büyümeye odaklandı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim