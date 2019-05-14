Tepe Güvenlik’e güvenlik sektörüne katkı ödülü

Kişi ve kurumlara yönelik özel elektronik güvenlik çözümleri üreten, alarm sistemleri ve Alarm İzleme Merkezi ile 7/24 kesintisiniz elektronik güvenlik hizmeti sunan Tepe Güvenlik, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği uygulamaları ve yüksek müşteri memnuniyeti oranıyla dikkat çekiyor.

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Saltuk Buğrahan Öztürk tarafından takdim edilen sektöre katkı plaketinin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirten Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, Tepe Güvenlik’in sahip olduğu her yeni ödülün daha iyiye giden yolda itici güç oluşturduğunu söyledi.

Sektörünün lider şirketleri arasında yer alan Tepe Güvenlik, 80 bine yaklaşan müşteri sayısı ile Türkiye’nin 81 ilinde hizmet sunuyor.