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Pozitera'da atama: Göktuğ Güre

Göktuğ Güre; Pozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri Tic. Aş.’de “İş Geliştirme Müdürü” olarak atandı.

Pozitera'da atama: Göktuğ Güre

Göktuğ Güre; Pozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri Tic. Aş.’de “İş Geliştirme Müdürü” olarak atandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:19
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Pozitera'da atama: Göktuğ Güre

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra, Türk Sanayisinin armada kuruluşu Koç Holding / Arçelik’te “ Mekanik Komponent Satınalma Uzmanı” olarak profesyonel hayata başlayan Göktuğ Güre daha sonra önde gelen holdingler arasında olan       “ Akkök Holding”e uzmanlık konusunda yönetici olarak transfer oldu.

Daha sonra yine bir Koç Holding kuruluşu olan Koçtaş Yapı Marketleri Grubu’nda Satınalma Yöneticisi olarak görev yaptı.

2007’den bu yana rekabetin yoğunlaşmasıyla Perakende Sektöründe büyük yerli global markaların yenilikçi açılımlarıyla çözüm ortağı olan Pozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri Tic. A.Ş.’ye Kurumsal İlişkiler Yöneticisi olarak transfer olan Göktuğ Güre kurum içindeki başarılı çalışmaları sebebiyle “ Pozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri Tic. A.Ş. İş Geliştirme Müdürü” olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Göktuğ Güre evli ve 1 erkek çocuk babasıdır.

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