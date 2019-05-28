Pfizer’in portföyündeki 35 ülke Berfu Yazıyurt’a emanet

Yeni görevi kapsamında sorumluluk alanına İtalya, Almanya, Rusya, Polonya ve Yunanistan da eklenen Berfu Yazıyurt, toplam 35 ülkenin dahil olduğu Pfizer Doğu Avrupa bölgesinin hastane portföyünden sorumlu olacak. Yazıyurt bundan böyle doğrudan Pfizer’in hastane iş biriminin global başkanına bağlı olarak çalışacak.

TED Ankara Koleji mezunu olan Berfu Yazıyurt, Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra eğitimine George Washington Üniversitesi’nde devam etti. Pfizer Türkiye’ye 1997’de katılan Berfu Yazıyurt, en son üstlendiği Pfizer Yerleşik Portföy Türkiye Liderliği pozisyonunun öncesinde satış pazarlama direktörlüğü, kurumsal strateji ve iş geliştirme direktörlüğü, pazarlama müdürlüğü, ürün müdürlüğü gibi çeşitli pozisyonlardaki sorumluluklarını başarıyla yürüttü. Pfizer Yerleşik Portföy Türkiye Liderliği pozisyonundaki başarısını takiben Pfizer Temel Sağlık Doğu Avrupa Bölge Lideri pozisyonuna atanan Berfu Yazıyurt, Pfizer’in yeni temel sağlık iş modeline yönelik stratejiler geliştirerek, bu pazarlardaki performansı güçlendirmek için liderlik takımına yön verdi. Berfu Yazıyurt, Pfizer Doğu Avrupa Hastane İş Birimi Lideri pozisyonunda İtalya, Almanya, Rusya, Polonya ve Yunanistan’ın da dahil olduğu 35 ülkeden oluşan Pfizer Doğu Avrupa bölgesinin hastane portföyünden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev alacak.

Pfizer, 160 yılı aşkın süredir “çığır açan yeniliklerle hastaların hayatlarını değiştirmek” amacıyla çalışmakta, bugünün ilaç endüstrisinde yenilikçi ve yüksek teknolojili yaklaşımlarla yeni tedavilere odaklanmaktadır. Pfizer, bir yandan dünyanın en yaygın kullanılan temel sağlık ürünlerini üretip ilaç ve aşılarıyla sağlığın korunmasına katkı sağlarken, diğer yandan geleceği şekillendirecek ve hastaların en yüksek faydayı sağlayabileceği tedaviler üzerinde araştırmalar yürütmektedir. Pfizer'de kanser, kardiyovasküler hastalıklar gibi evrensel sağlık sorunlarına karşı tedaviler geliştirilirken, çok nadir görülen hastalıklara karşı mücadele için çalışılmaktadır. Üniversiteler, dernekler ve kamu ile yaptığı ortak çalışmalarla iş, yatırım ve inovasyon ortamına katkı sağlayan Pfizer, 1957 yılından bu yana Türkiye'de kesintisiz üretim yapan ve ülkemize yüksek teknoloji transfer eden yerli üreticidir. Yıllar içinde geliştirdiği üretim kapasitesi ve devam eden ürün transferlerinin de tamamlanması ile birlikte aşı dahil ürünlerinin hacimde %90'ı, değerde %64'ü yerli üretilecektir.