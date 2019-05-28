Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
86778
ALTIN
247.785
DOLAR
6.0271
STERLİN
7.6343
EURO
6.7298

Pfizer’in portföyündeki 35 ülke Berfu Yazıyurt’a emanet

Pfizer Türkiye’ye 21 yıl önce katılan Berfu Yazıyurt, Pfizer Avrupa İkinci Bölge Hastane İş Birimi Lideri olarak atandı.

Pfizer’in portföyündeki 35 ülke Berfu Yazıyurt’a emanet

Pfizer Türkiye’ye 21 yıl önce katılan Berfu Yazıyurt, Pfizer Avrupa İkinci Bölge Hastane İş Birimi Lideri olarak atandı.

28 Mayıs 2019 Salı 18:00
1249 Okunma
Pfizer’in portföyündeki 35 ülke Berfu Yazıyurt’a emanet

Yeni görevi kapsamında sorumluluk alanına İtalya, Almanya, Rusya, Polonya ve Yunanistan da eklenen Berfu Yazıyurt, toplam 35 ülkenin dahil olduğu Pfizer Doğu Avrupa bölgesinin hastane portföyünden sorumlu olacak. Yazıyurt bundan böyle doğrudan Pfizer’in hastane iş biriminin global başkanına bağlı olarak çalışacak.

TED Ankara Koleji mezunu olan Berfu Yazıyurt, Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra eğitimine George Washington Üniversitesi’nde devam etti. Pfizer Türkiye’ye 1997’de katılan Berfu Yazıyurt, en son üstlendiği Pfizer Yerleşik Portföy Türkiye Liderliği pozisyonunun öncesinde satış pazarlama direktörlüğü, kurumsal strateji ve iş geliştirme direktörlüğü, pazarlama müdürlüğü, ürün müdürlüğü gibi çeşitli pozisyonlardaki sorumluluklarını başarıyla yürüttü. Pfizer Yerleşik Portföy Türkiye Liderliği pozisyonundaki başarısını takiben Pfizer Temel Sağlık Doğu Avrupa Bölge Lideri pozisyonuna atanan Berfu Yazıyurt, Pfizer’in yeni temel sağlık iş modeline yönelik stratejiler geliştirerek, bu pazarlardaki performansı güçlendirmek için liderlik takımına yön verdi. Berfu Yazıyurt, Pfizer Doğu Avrupa Hastane İş Birimi Lideri pozisyonunda İtalya, Almanya, Rusya, Polonya ve Yunanistan’ın da dahil olduğu 35 ülkeden oluşan Pfizer Doğu Avrupa bölgesinin hastane portföyünden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev alacak.

Pfizer, 160 yılı aşkın süredir “çığır açan yeniliklerle hastaların hayatlarını değiştirmek” amacıyla çalışmakta, bugünün ilaç endüstrisinde yenilikçi ve yüksek teknolojili yaklaşımlarla yeni tedavilere odaklanmaktadır. Pfizer, bir yandan dünyanın en yaygın kullanılan temel sağlık ürünlerini üretip ilaç ve aşılarıyla sağlığın korunmasına katkı sağlarken, diğer yandan geleceği şekillendirecek ve hastaların en yüksek faydayı sağlayabileceği tedaviler üzerinde araştırmalar yürütmektedir. Pfizer'de kanser, kardiyovasküler hastalıklar gibi evrensel sağlık sorunlarına karşı tedaviler geliştirilirken, çok nadir görülen hastalıklara karşı mücadele için çalışılmaktadır. Üniversiteler, dernekler ve kamu ile yaptığı ortak çalışmalarla iş, yatırım ve inovasyon ortamına katkı sağlayan Pfizer, 1957 yılından bu yana Türkiye'de kesintisiz üretim yapan ve ülkemize yüksek teknoloji transfer eden yerli üreticidir. Yıllar içinde geliştirdiği üretim kapasitesi ve devam eden ürün transferlerinin de tamamlanması ile birlikte aşı dahil ürünlerinin hacimde %90'ı, değerde %64'ü yerli üretilecektir.

Son Güncelleme: 28.05.2019 18:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Egepen Deceuninck bayilerini iftarda ağırladı
Egepen Deceuninck bayilerini iftarda ağırladı
Ali Baklan’a büyük onur
Ali Baklan’a büyük onur
IIoT Tabanlı Akıllı Fabrikaların İnşa Süresi Kısalıyor
IIoT Tabanlı Akıllı Fabrikaların İnşa Süresi Kısalıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim