NURUS’tan büyük başarı: Dünyaya ‘sessizlik’ satıyor!

Çocukluğumuzun telefon kulübelerinin 21. yüzyıl teknolojisiyle hayat bulduğu Calma Akustik Pod’lar; ofisten ayrılmadan odaklanarak bireysel çalışmak, anlık toplantılar, video konferanslar, takım çalışmaları ya da dinlenmek için en ideal sessiz alanları sağlıyor.

Nurus Baş Tasarımcısı Renan Gökyay önderliğinde kurulan ilk ve tek Akustik Çınlama Laboratuvarı’nda geliştirilen sessizlik kabinleri şimdiden Hollanda, Almanya, Avustralya, Şili, Bulgaristan, Malezya, Dubai ve Çin’e satıldı.

92 yıllık köklü mobilya markası Nurus’un, Alman Fraunhofer Enstitüsü’yle 10 yıldır yürüttüğü ‘’Office 21’’ adlı gelecek araştırmasına göre kalabalık ofislerde maruz kalınan gürültü, çınlama ve yankı; çalışanların üretkenliğinin düşmesine ve sağlığının bozulmasına neden oluyor. Açık ofislerin her zaman ideal ses, hava ve ışık ortamını sağlayamaması, dünyada 50 milyondan fazla kişinin kulan çınlamasıyla (tinnitus) yaşaması da mekânların yeniden kurgulanması ve sükûnetle yaşanabilecek kişisel alan ihtiyacını kaçınılmaz kılıyor. İşte bu ihtiyaçtan yola çıkan Nurus, kalabalık ofislerde sessiz devrim yaratacak yeni bir tasarıma imza attı; Akustik Pod CALMA… Çocukluğumuzun telefon kulübelerinin 21. yüzyıl teknolojisiyle hayat bulduğu Calma Akusitik Pod’lar, Nurus Baş Tasarımcısı Renan Gökyay önderliğinde kurulan, özel sektör ile üniversitelerde ilk ve tek olan Akustik Çınlama Laboratuvarı’nda Nurus AR-GE ekibi tarafından geliştirildi.

Malezya’ya lojistik üs kurdular

Nurus Baş Tasarımcısı Renan Gökyay, son teknoloji ürünlerini şimdiden Hollanda, Almanya, Avustralya, Şili, Bulgaristan, Malezya, Dubai, Çin ve Vietnam’a ihraç ettiklerini belirtti. Dünyada mobilya ihtiyacının sadece yüzde 1’ini ithal eden Çin’e ürünlerin patentini sattıklarının da altını çizen Renan Gökyay ‘’Çin gibi bir ülkeye teknoloji transfer ediyor olmak gurur verici. Çin pazarını Türkiye üzerinden beslemeye devam edeceğiz. Malezya’ya lojistik üs kurduk. İş yeri mobilyasının yüzde 80’ini ithal eden bir pazar’’ dedi. Akustik pod üretiminde dünyadaki en büyük ilk üç üreticiden biri olmayı hedeflediklerini belirten Renan Gökyay, üç yılda hedeflerini 250-300 milyon TL olarak açıkladı.

15 bin TL’den başlıyor

15 bin TL’den başlayan Calma Akustik Pod’lar, ofisten ayrılmadan odaklanarak bireysel çalışmak, anlık toplantılar, video konferanslar, takım çalışmaları ya da dinlenme için en ideal sessiz alanları sağlıyor. Sokak gürültüsünden sizi, sizin gürültünüzden sokaktakileri koruyan eski telefon kulübeleri gibi hem içeriden hem dışarıdan iki yönlü ses yalıtımına sahip Calma Akustik Pod’lar, temiz hava akışı, yüksek akustik, berrak ses kalitesi, ideal aydınlatma ortamıyla sağlıklı çalışma ortamları sunuyor.

Hızlı ve dinamik şehirli insanın daha kaliteli ve sağlıklı iletişim kurabilmesini sağlayan Calma Akustik Pod’lar; dört farklı tasarımdan oluşuyor; CalmaSmall ve CalmaMedium kişisel görüşmeler, video konferanslar, kısa süreli yoğun çalışmalar; CalmaLarge ve CalmaExtraLarge ise hızlı toplantılar, takım çalışmaları, beyin fırtınaları için sağlıklı yaşam alanları sunuyor.

NurusLinks’le rezervasyon imkânı

Calma’larda, Nurus ürünlerinde bulunan mobilyaya entegre ileri seviye bağlantı çözümü Nurus Links sayesinde ise elektronik cihazınızı mobilyanız ile eşleştirebiliyor, cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebiliyor ve bilgi aktarıp görüntülü toplantı organize edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra yine NurusLinks’in sunduğu rezervasyon sistemi sayesinde akıllı telefonunuzdan dilediğiniz Calma’yı dilediğiniz gün ve saat aralığında rezerve edebiliyor, ihtiyacınız olan toplantı düzeneği ekipmanlarını hatta yiyecek, içecek siparişinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Calma Akustik Pod’lar tekerlekleri sayesinde ortak paylaşımlı tüm alanlarda dilediğiniz yere koyulabilme özelliğine de sahip.

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50’den fazla ülkeye ihracat

Yenilikçi, yaratıcı ve fonksiyonel tasarımlarıyla üretiminin yüzde 40’lık kısmını Abu Dabi’den Hindistan’a, İtalya’dan Yeni Zelanda’ya kadar kendi markasıyla 50’dan fazla ülkeye ihraç eden Nurus’un hikayesi, 1927 yılında Ankara’da Nurettin Usta tarafından kurulan bir marangoz atölyesinde başladı. Nurettin Usta’dan bu mirası ilk kadın sanayici olan kızı Birten Gökyay ve eşi Akın Gökyay devraldı. 90’lı yıllarda kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atıldı ve Nurettin Usta isminden Nurus markası doğdu. Renan Gökyay ve Güran Gökyay kardeşler, dünyada da örneği az bulunan üçüncü kuşak başarılı yönetimleriyle Nurus’u, ileri sanayi teknoloji şirketine dönüştürerek, uluslararası piyasalara katma değerli ihracat yapabilen, akıl üretebilen bir dünya markası haline getirdi.

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Uçak koltuğu da üretiyor tekne de!

Nurus, tasarımdaki inovasyon başarısıyla; Bosch, BMW, Daimler, Porsche, Braun gibi devlerle dünyada geleceği şekillendiren 200 markanın yer aldığı Alman Tasarım Konseyi’ne davet edilen ilk ve tek Türk markası oldu. Zanaat mirasını teknoloji ile birleştiren, mobilyanın yanı sıra teknoloji alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Nurus, ofis mobilyaları alanında Türkiye’deki ilk AR-GE merkezini kurdu. Bir mobilya şirketinin çok ötesine geçen Nurus; en hafif uçak koltuğunu, ileri teknoloji drone’ları ve tekne koltukları da üretiyor. İstanbul Havalimanı’nın koltuklarında da Nurus imzası bulunuyor.

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