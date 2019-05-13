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Mustafa Hasanoğlu Vakfı'nın 17. iftarı düzenlendi

Mustafa Hasanoğlu Vakfı geleneksel iftarını, 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü Şehzade Mehmet Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen iftara; Hasanoğlu Şirketler Grubu’nun iş ortakları, eski ve yeni çalışanları ve vakfın eğitimine destek verdiği öğrenciler katıldı.

Mustafa Hasanoğlu Vakfı'nın 17. iftarı düzenlendi

Mustafa Hasanoğlu Vakfı geleneksel iftarını, 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü Şehzade Mehmet Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen iftara; Hasanoğlu Şirketler Grubu’nun iş ortakları, eski ve yeni çalışanları ve vakfın eğitimine destek verdiği öğrenciler katıldı.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 17:59
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Mustafa Hasanoğlu Vakfı'nın 17. iftarı düzenlendi

Hasanoğlu Ailesi tarafından kurulan Mustafa Hasanoğlu Vakfı’nın geleneksel iftar yemeği 11 Mayıs 2019 Cumartesi akşamı Şehzade Mehmet Külliyesi'nde yapıldı. 17’nci kez gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeğinde Hasanoğlu Şirketler Grubu’nun iş ortakları, eski ve yeni çalışanları ve vakfın eğitimine destek verdiği öğrenciler bir araya geldi. 350 seçkin davetlinin katıldığı iftar yemeğinde Mustafa Hasanoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Hasanoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hasanoğlu da hazır bulundu.

İftarda konuşan Haluk Hasanoğlu, “Mübarek Ramazan ayının, toplumumuzdaki sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularını pekiştirmesini temenni ediyorum. Bu ayda herkes yardımlaşmayı, birbirine destek olmayı, Allah’a şükretmeyi daha iyi hissediyor. İnşallah bundan sonra da daha nice Ramazan aylarında yeniden bir araya geliriz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mustafa Hasanoğlu Vakfı Hakkında:

Mustafa Hasanoğlu Vakfı; ‘önce insan’ ilkesiyle yola çıkarak, 16 Ekim 2013 tarihinde Hasanoğlu Ailesi, ailenin yakın dostları ve iş adamları tarafından, Mustafa Hasanoğlu ile başlayıp günümüze kadar gelen yardımlaşma geleneğinin daimi olmasını ve yapılan yardımların kurumsal bir çatı altında, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacı ile kuruldu. Vakfın temel ilkesi; Türkiye'nin yarınlarında ‘aydınlık yüzler’ görmek adına, çocuklarımızı topluma kazandırmak ve eğitim, ilim, bilim, sağlık, çevre, sanat ve edebiyat alanlarında; sürekli gelişimi benimsemiş ve gençlerimizi toplumda saygın, üretken ve umutlu bir geleceğe hazırlamak, toplumun manevi ihtiyaçlarını karşılayarak, ülkemizde bulunan, sosyal ve sağlık yardımına muhtaç kimselere umut ve geleceklerine ışık olabilmek ve bu bağlamda ülkemizin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmaktır.

Son Güncelleme: 13.05.2019 18:05
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