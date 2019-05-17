Mekanlara yepyeni bir görünüm kazandıran pencereler, Egepen Deceuninck’de

Uzun ömürlü yapısı, ses ve ısı yalıtımındaki başarısı ve tüketici dostu özellikleriyle Türkiye’nin en çok tercih edilen PVC markalarından Egepen Deceuninck, daima kalite ve estetiği bir arada sunuyor. Türkiye’nin PVC devi Egepen Deceuninck PVC pencere ve kapılar, bir pencereden beklenen ses ve ısı yalıtımını sağlamanın yanı sıra estetik görüntüsü ile de kullanıcıların beklentilerine yanıt veriyor.

Her yapıya ayrı kimlik kazandırıyor

PVC sektöründe ilklerin öncüsü Egepen Deceuninck, doğadan ilham aldığı 15 farklı renk seçeneğiyle evlerin havasını ve tarzını değiştiriyor. Krem, antik meşe, kiraz, altın meşe, winchester, budaklı winchester, fındık, vizon, antrasit gri, koyu meşe, venge, gümüş, kül siyahı ve yeni çıkartmış olduğu metalik antrasit gri, titanium sand gibi renk alternatiflerine sahip PVC kapı ve pencereleriyle Egepen Deceuninck, her yapıya ayrı birer kimlik kazandırarak ferah bir görünüm sağlıyor.