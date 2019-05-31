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Kiğılı, Oktay Kaynarca'nın seçimleriyle yeni koleksiyonunu tanıttı

Kiğılı, ‘In Touch’ temasıyla 2019 İlkbahar / Yaz koleksiyonu için oluşturduğu tasarımları düzenlediği bir lansman ile tanıttı. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın da dahil olduğu koleksiyonda, oyuncunun seçtiği en özel parçalar moda severlerin beğenisine sunuldu.  Özel seçimleriyle modacıları aratmayan Oktay kaynarca, “Yıllarca oyunculukla beni tanıdınız ilk defa Kiğılı markasıyla karşınıza model olarak çıktım” dedi.

Kiğılı, Oktay Kaynarca'nın seçimleriyle yeni koleksiyonunu tanıttı

Kiğılı, ‘In Touch’ temasıyla 2019 İlkbahar / Yaz koleksiyonu için oluşturduğu tasarımları düzenlediği bir lansman ile tanıttı. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın da dahil olduğu koleksiyonda, oyuncunun seçtiği en özel parçalar moda severlerin beğenisine sunuldu.  Özel seçimleriyle modacıları aratmayan Oktay kaynarca, “Yıllarca oyunculukla beni tanıdınız ilk defa Kiğılı markasıyla karşınıza model olarak çıktım” dedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:09
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Kiğılı, Oktay Kaynarca'nın seçimleriyle yeni koleksiyonunu tanıttı

Kiğılı’nın ‘In Touch’ temasıyla hazırladığı 2019 İlkbahar / Yaz koleksiyonu moda, iş ve sanat dünyasının yoğun katılımıyla düzenlenen bir lansman ile tanıtıldı. Ünlü fotoğrafçı Nihat odabaşının koleksiyon çekimlerini gerçekleştirdiği özel koleksiyonda, şıklığı ve giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın koleksiyondan seçtiği en özel parçalar sergilendi.  Alışılmışın dışına çıkan konsept ve tasarımlarıyla dikkat çeken koleksiyon katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Yeni sezonda erkeğe özgürlük alanı tanıyan, duyguları tetikleyen, beklenti ve ihtiyaçlara dokunan İlkbahar / Yaz koleksiyonu, çözüm odaklı ürünleri ön plana çıkarıyor.

BU KOLEKSİYON HERKESE “YAKIŞIR!”

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Bugün, sevgili dostumuz Oktay Kaynarca’nın da dokunduğu bir koleksiyon sergiliyoruz. Kendisi bugüne kadar şehirli erkeğin günlük şıklığını en güzel şekilde sergileyen tarzıyla kalplere dokundu. Bugün de bizim için seçtiği en özel parçaları beğeniye sunuyoruz. Oktay Kaynarca Türkiye’nin her kesimi tarafından sahiplenilen; tüm toplumun çok sevdiği bir isim. Onun seçtiği bu parçalar, tüm Türkiye’ye çok yakışacak. Kiğılı şıklığını Oktay’ın tarzıyla ortak paydada buluşturan bu seçimler, Kiğılı’nın son yıllarda yaşadığı moda ve stil odaklı dönüşümü de en güzel şekilde gözler önüne seriyor diyebilirim. Dünyaya ve değişime ayak uydurup yenilenmeye ve bunu yansıtmaya hızla devam edeceğiz” diye konuştu.

4 MEVSİM KİĞILI ŞIKLIĞI

Oktay Kaynarca ise bu projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Kiğılı ile her zaman bir proje yapma düşüncemiz zaten vardı. İlk kez karşınıza Kiğılı markası ile bir model olarak çıkıyorum. Bu proje benim için çok güzel, çok farklı bir deneyim oldu. Koleksiyonun içerisinde kış kreasyonları da yer alacak. Yani kışın da billboardlarda beni göreceksiniz” dedi.

Son Güncelleme: 31.05.2019 17:30
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