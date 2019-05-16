İnşaat patronları konut satış istatistiklerini değerlendirdi

Nisan ayı konut satış verilerine baktığımızda yabancıya konut satışın artışını sürdürdüğünü görüyoruz. TÜİK’in Nisan ayı verilerine baktığımızda yabancılara konut satışının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artarak 3 bin 720 olduğunu görüyoruz. Türkiye yabancı yatırımcılar için gözde bir ülke olmaya devam ediyor. Yabancılar hem oturmak hem de yatırım için ülkemizden ev almaya devam ediyor. 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimlerin neticelenmesiyle birlikte konut sektörünün daha da canlanmasını ve satış ivmesinin yukarıya artışını bekliyoruz.

Boss4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Eş Başkanı Abdülkadir Akkuş:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Nisan ayı konut satış istatistiklerini değerlendiren BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Eş Başkanı Abdülkadir Akkuş şunları söyledi; “Türkiye genelinde konut satışları 2019 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında azalarak 84 bin 403 adet satış şeklinde gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 481 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u, 7 bin 519 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 4 bin 797 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Seçimlerin ardından önümüzdeki aylar itibariyle konut satışlarında yeniden bir yükselişin başlayacağını söyleyebiliriz.

“Yabancıya satışlar önümüzdeki günlerde daha da artacak”

Yabancılara yönelik konut satışlarına baktığımızda ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 oranında bir artış yaşandığını görüyoruz. 2019 Nisan ayında yabancılara 3 bin 720 adet konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı bin 839 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla Antalya, Ankara, Bursa ve Yalova izledi. Yabancıya konut satışlarının 2019’un ikinci yarısında da artarak süreceğini söyleyebiliriz. Özellikle Körfez ülkelerinde katıldığımız fuarlar sayesinde ülkemizin tanıtımını en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu durum Körfez ülkelerindeki yatırımcının dikkatini çekiyor ve her geçen gün daha fazla yatırımcının ülkemize gelmesini sağlıyor.