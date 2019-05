IIoT Tabanlı Akıllı Fabrikaların İnşa Süresi Kısalıyor

Sanayi 4.0 sürecinde Türkiye’nin robotlu otomasyon sektöründe potansiyelinin çok yüksek olduğunun altını çizen CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekti. Bu noktada endüstriyel haberleşme sektörünün geleceğe yönelik taleplerini karşılamak için geliştirilen yeni nesil bir ağ olan “CC-Link IE TSN” hakkında bilgi veren Bizel, fabrikalardaki iletişim ve kontrol süreçlerinde performans ve fonksiyonelliği güçlendiren bu teknoloji sayesinde IIoT tabanlı akıllı fabrikaların inşası için harcanan zamanın kısalacağını ve verimliliğin arttırılacağını söyledi.

Tüketicilerin taleplerinin 90’lı yılların başından itibaren kişiselleştirilmiş ürünlere doğru kaymasının Sanayi 4.0 evresine geçiş aşamasında kilit rol oynadığını belirten CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, “Geçmişte arz-talep dengesinde yaşanan monolog süreç içinde bir ürün veya hizmet üretiliyor ve bunun tüketici tarafından alınması bekleniyordu. Otomobillerin renkleri kişisel olarak seçilemiyor, üretimden hangi renk çıkarsa ve alıcılar hangi sıradaysa, o sırada bulunan renkteki aracı almak zorunda kalıyordu. Bugün ise bireylerin kendi beklentilerine uygun ürün ve hizmet seçme eğilimleri nedeniyle istekler farklılık gösteriyor. Dolayısıyla bu yeni endüstri evresinde işletmelerin, kişisel tercihlere hızla yanıt veren verimli üretim bantları kurarak rekabette avantaj sağlayabilmesi için dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu noktada yeni nesil kontrol ve haberleşme teknolojisi CC-Link (Communication&Control Link) büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Sanayinin geleceğe yönelik taleplerini karşılamak için CC-Link IE TSN geliştirildi

Sanayi 4.0 sürecinde Türkiye’nin robotlu otomasyon sektöründe potansiyelinin çok yüksek olduğunun altını çizen Tolga Bizel, makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekti. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) sistemlerinin son yıllarda uygulama aşamasına gelmesiyle birlikte genel amaçlı ethernet iletişimi sağlayan farklı cihazların kullanımı konusunda artan bir talep olduğunu belirten Bizel, yüksek fonksiyonlu hareket kontrolü ekipmanları ile farklı türlerdeki ekipmanlara ilişkin protokol uygulaması taleplerinde de artış yaşandığını ifade etti. Bu talepleri karşılamak amacıyla yeni bir endüstriyel haberleşme ve iletişim platformu olan “CC-Link IE TSN”nin geliştirildiğini söyleyen Bizel, yeni teknolojinin mevcut CC-Link IE’nin performansını ve fonksiyonlarını önemli ölçüde iyileştiren bir ağ modeli olarak öne çıktığını bildirdi. CC-Link IE TSN’nin “Zaman Duyarlı Ağ” (TSN: Time Sensitive Network) teknolojisi ile desteklendiğini belirten Bizel, bu yeni uygulamanın IIoT tabanlı akıllı fabrikaların inşası için harcanan zamanı azaltmak ve verimliliği arttırmak konusunda iddialı olduğunu vurguladı.

Dünyanın ilk ve tek gigabit hızında çalışan endüstriyel haberleşme platformu

Ethernet tabanlı iletişim ve kontrol ağı CC-Link’in dünya genelinde yaygınlaşması için faaliyet gösteren Japonya merkezli CLPA’nın temel teknolojisi olan CC-Link IE’nin otomasyon alanında dünyanın ilk ve tek gigabit hızında çalışan açık endüstriyel haberleşme platformu olarak Sanayi 4.0 uygulamaları için ideal çözüm sunduğunu belirten Bizel, şu bilgileri aktardı; “Bugün dünya genelindeki yüzlerce otomasyon ekipmanı üreticisinin sunduğu 1.400'den fazla sertifikalı CC-Link uyumlu ürün bulunuyor. CC-Link teknolojisi, güvenilir haberleşme için tüm veri bağlantı katmanı ve taşıma katmanını ele alan ve cihazlar arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir ASIC kullanımına dayanıyor. CC-Link endüstriyel networkler ile verimli fabrika ve proses otomasyonu sağlamak amacıyla kontrol ve üretim verilerini yüksek hızda iletiyor. Bu yüksek hızlı haberleşme, farklı tedarikçilerden sağlanan çok sayıda otomasyon cihazını tek bir kablo üzerinden birbirine bağlıyor. Geleneksel endüstriyel kontrol ağları ile yalnızca bir üreticiye ya da az sayıda üreticiye ait saha cihazlarının kurulumu yapılabilirken, CC-Link gibi açık ağlarla bu sayı yaklaşık olarak 300’e ulaşabiliyor.”

Uygulamanın fonksiyon ve kapsamı genişletildi

CC-Link IE’nin ilk 1Gbps Ethernet tabanlı açık endüstriyel ağ olarak 2007 yılında hayata geçirildiğini söyleyen Tolga Bizel; “CC-Link IE genel giriş/çıkış kontrolü olarak başladıktan sonra CC-Link IE TSN ile birlikte hareket ve emniyet kontrolü de eklenerek uygulamanın fonksiyon ve kapsamı genişletildi. Zaman paylaşımı metoduyla farklı protokolleri birleştiren standart Ethernet’in geliştirilmiş versiyonu olan Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olan CC-Link IE TSN, üst düzey IT sistemiyle entegre edildiğinde ve diğer açık ağlarla birleştirildiğinde dahi üretim iletişimi katmanında gerçek zamanlı iletişim sağlayan TSN teknolojisini destekliyor. Makine kontrolü ve bilgi iletişimlerinin tek bir Ethernet kablosunda entegrasyonuna imkan tanıyan TSN teknolojisi, standart Ethernet cihazlarıyla esnek sistem konfigürasyonunun gerçekleştirilmesini sağlıyor. TSN gerçek zamanlı kontrol gerektiren kontrol iletişiminde deterministik mesajlaşma sağlarken, genel Ethernet ile bilgi iletişimini gerçekleştirerek büyük çaplı endüstriyel ağ sistemlerini hayata geçiriyor. Genel üretim sisteminin kontrolünü etkilemeden IT sistemiyle iletişime imkan tanıyan TSN, bir üst katmandaki IT sistemiyle sorunsuz iletişim sağlayarak IIoT sistemi ve Edgecross ile işbirliği yapan bir uç nokta bilişim sisteminin kurulmasını destekliyor” diyerek sözlerini tamamladı.