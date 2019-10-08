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İbrahim Urlulu, Özsüt yönetimini yeniden devraldı

Pastane zinciri Özsüt’ün ülke çapında yaygınlaşarak Türkiye’nin “en itibarlı markası” olma başarısını göstermesine liderlik eden, markanın efsanevi yöneticisi İbrahim Urlulu, yeniden operasyonun başına geçti. Özsüt’ü 2014 yılında satın alan Infinity Invest’ten marka hisselerinin tamamını geri alan Urlulu, Özsüt’ü daha da ileri taşımak üzere çalışmalara başladı. 

İbrahim Urlulu, Özsüt yönetimini yeniden devraldı

Pastane zinciri Özsüt’ün ülke çapında yaygınlaşarak Türkiye’nin “en itibarlı markası” olma başarısını göstermesine liderlik eden, markanın efsanevi yöneticisi İbrahim Urlulu, yeniden operasyonun başına geçti. Özsüt’ü 2014 yılında satın alan Infinity Invest’ten marka hisselerinin tamamını geri alan Urlulu, Özsüt’ü daha da ileri taşımak üzere çalışmalara başladı. 

08 Ekim 2019 Salı 11:25
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İbrahim Urlulu, Özsüt yönetimini yeniden devraldı

İbrahim Urlulu, Sefer Usta’nın 1938'de İzmir’de, 16 metrekarelik ufacık bir dükkânda başlattığı serüveni, 1980 yılından itibaren devralarak Türkiye çapında bir başarı öyküsüne dönüştüren isim olarak biliniyor. Bu yolculukta Özsüt’ü ülkenin en itibarlı markası haline getiren, Türkiye’nin dört bir yanında Özsüt müdavimleri yaratan, dev bir üretim ağı ve mağazalar zinciri kurulmasına öncülük eden Urlulu, yönetim becerilerindeki ustalığıyla 2000’li yılların başındaki ekonomik krizi fırsata çevirmiş ve Özsüt’ün yurt çapında yaygınlık kazanmasına liderlik etmişti.

Yönetimi yeniden devralmasına ilişkin olarak bir açıklama yapan İbrahim Urlulu, “Artık Türkiye’ye mâl olan markamızın yönetimini, ilk günkü heyecan ve sevgiyle, yeniden devralmış bulunuyorum. Milyonları kucaklayan büyük bir aile olan Özsüt’ün yönetimine geçerek yuvaya dönmüş olmak beni duygulandırıyor. Yönetimde yaşanan değişimler artık geçmişte kaldı. Öncelikli hedefim, geçmişte yaşanan hataları değerlendirerek telafi edilmesini sağlamak olacak. Özsüt’ü daha da ileriye taşımak için sabırsızlanıyor, en iyi bildiğim işe geri dönmenin heyecanını yaşıyorum." dedi. 

Özsüt macerası nasıl başladı?

Özsüt’ün 1938 yılında İzmir Kemeraltı’nda başlattığı tatlı serüveni, bugün 45 ilde 155’in üzerinde mağazası, üç bine yakın çalışanı ve on binlerce misafiriyle sürüyor. STP Gıda altında bayilik sistemiyle faaliyetlerini büyüten Özsüt, geleneksel tatları yurt dışında ki mağazalarına da taşıyor. Bu doğrultuda, Azerbaycan’da bulunan mağazanın yanı sıra, başkent Bakü’de iki mağaza daha açıldı. Özsüt’ün ürün gamı içerisinde pasta, sütlü ve şerbetli tatlılar, unlu mamuller, dondurma, kaymak, çikolata, kahve, Türk ve dünya mutfağından özel lezzetler yer alıyor.

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