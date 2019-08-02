 “Hayatı Aydınlatan Kadınlar” projesi ilk mezunlarını verdi

Günsan Elektrik’in Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR Sancaktepe Hizmet Merkezi işbirliği ile yürüttüğü “Hayatı Aydınlatan Kadınlar” projesi ilk kadın elektrik ustalarını yetiştirdi. 3 aylık 508 saatlik teorik ve pratik eğitim kapsamında elektrikçiliğin temellerini öğrenerek, sahada uygulama da yapan 13 kadın, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak "Kuvvetli Akım Tesisatçısı” sertifikası almaya hak kazandı. Günsan Elektrik merkez ofisinde düzenlenen törende kadın ustalara sertifikalarını Günsan Elektrik CEO’su Francisco Gil Garcia takdim etti.

Kadınlar elektrik sektöründe tabuları yıkacak

Hayatı Aydınlatan Kadınlar projesi ile elektrik sektörü gibi erkeklerin yoğun olduğu bir sektörde kadın erkek fırsat eşitliğine katkı sunmak istediklerini söyleyen Günsan Elektrik CEO’su Francisco Gil Garcia, çalışmayan ve iş sahibi olmak isteyen kadınlara yeni iş alanları açmayı hedeflediklerini belirterek, “Günsan Elektrik olarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve çözümlerimizle sektörümüzde ilklere imza attığımız gibi pazarın geleneksel yapısını da değiştiriyoruz. Bu anlamda bizim vizyonumuzla son derece örtüşen bu projeyle ülkemize, ekonomiye, toplumumuza ve sektörümüze değer katmak istedik. Ülkemizde kadınların işgücüne katılımı OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında hala biraz geride. Hem bu farkı kapatmaya yardımcı olmak hem de kadınlar için yeni iş alanları yaratmak amacıyla Hayatı Aydınlatan Kadınlar projesini hayata geçirdik. Üsküdar’da kendi imkanlarıyla bir dükkan açarak elektrikçilik mesleğini icra eden Hanife Kaymaz, bizim projemizin ilham kaynağı oldu. Hanife Kaymaz gibi örneklerin çoğalması, tabuların yıkılması ve sektörün erkek sektörü algısının ortadan kalkması açısından çok önemli. Biz, Günsan Elektrik olarak bir adım attık. Bu adımın devamının gelmesi, bu tür girişimlerin diğer kuruluşlara da örnek olması ve daha geniş kitlelere ulaşması en büyük arzumuz.” diye konuştu.

Törende konuşan İŞKUR Sancaktepe Hizmet Merkezi Şube Müdürü Saliha Önen ise, Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi’nin sürdürülebilir istihdama sağladığı katkılardan söz ederek, projenin ilk mezunlarını kutladı. Proje eğitimlerini veren Samandıra Teknik Meslek Lisesi öğretmenleri de kadın usta adaylarının kısa sürede umduklarından çok fazla yol aldıklarını belirtti.

“Erkek egemen sektörde kendimi kabul ettirdim”

İstanbul Üsküdar’da 9 yıl önce kendi imkanlarıyla açtığı dükkanında elektrikçilikle uğraşan Hanife Kaymaz da sertifikalarını alan kadın ustaları tebrik ederek, onlara istedikleri işi yapmaktan asla geri durmamalarını tavsiye etti. İşini yapmak için erkek gibi davranmadığını ve bir kadın olarak kendini kabul ettirdiğini söyleyen Kaymaz, “Her işin zorlukları vardır ancak önemli olan istemek ve zorluklara rağmen devam etmektir. Hayatı Aydınlatan Kadınlar projesi bu yüzden çok kıymetli. Çünkü bu mesleğe hevesli kadın arkadaşlarım Günsan Elektrik sayesinde kapsamlı bir eğitim aldılar. Ben işlerini en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum.” dedi.

Günsan Elektrik’in hayata geçirdiği “Hayatı Aydınlatan Kadınlar” projesinin ilk etabında yaşları 20-45 arasında değişen, iş arayan ve çalışmak isteyen 13 kadın eğitim aldı ve mezun oldu. Proje önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.

Projeyle ilgili geniş bilgiye http://hayatiaydinlatankadinlar.com/ sitesinden ulaşabilirsiniz.