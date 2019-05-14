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Günsan ihracatta büyümeye odaklandı

Yenilikçi ürünleriyle anahtar ve priz sektörüne farklılık getiren Günsan, ihracatla büyümeye odaklandı. Ürünlerini 50’den fazla ülkeye ulaştıran Günsan, bu sayıyı 70’in üzerine çıkaracak çalışmalara ağırlık verdi. Yeni ürün gruplarıyla özellikle Ortadoğu’nun tamamına ve Afrika’nın potansiyeli olan ülkelerine girme şansı elde edecek olan Günsan, yıl sonunda ihracatta yüzde 20 büyüme hedefliyor.

Günsan ihracatta büyümeye odaklandı

Yenilikçi ürünleriyle anahtar ve priz sektörüne farklılık getiren Günsan, ihracatla büyümeye odaklandı. Ürünlerini 50’den fazla ülkeye ulaştıran Günsan, bu sayıyı 70’in üzerine çıkaracak çalışmalara ağırlık verdi. Yeni ürün gruplarıyla özellikle Ortadoğu’nun tamamına ve Afrika’nın potansiyeli olan ülkelerine girme şansı elde edecek olan Günsan, yıl sonunda ihracatta yüzde 20 büyüme hedefliyor.

14 Mayıs 2019 Salı 18:02
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Günsan ihracatta büyümeye odaklandı

Geçtiğimiz yılı yüzde 20’nin üzerinde bir büyümeyle geride bırakan Günsan, cirosunun yüzde 40’ını ihracattan karşılıyor. Fark yaratan ürünlerini iç pazarın yanı sıra hedef pazarları ile buluşturan Günsan, ihracat çalışmalarını hızlandırdı. Günsan, anahtar/priz, grup prizler, aksesuarlar, sigorta kutuları, şalt grubu, kauçuk fiş ve prizler ile kablo kategorilerinde toplam 17 bin parçalık ürün portföyüne ve 50 milyon adetin üzerinde anahtar/priz üretim kapasitesine sahip.

Ürünlerini ağırlıklı olarak Ukrayna, Özbekistan, Romanya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Gürcistan ve Kırgızistan gibi ülkelere ihraç eden Günsan; Afrika ve Ortadoğu’nun yanı sıra  Rusya pazarına ağırlık verdi. Rusya pazarının sektör açısından potansiyel taşıdığına dikkat çeken Günsan Satış Direktörü Vedat Yazar; 2019 yılı başından itibaren marka bilinirliliğimizi atıracak fuar çalışmalarımızın yanı sıra yeni ürünlerimizle agresif bir satış ve pazarlama politikası izleyerek pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz. Özellikle Rusya bizim için çok önemli. Bu pazarda elektrik malzemelerinin tamamına talep var. Anahtar priz, grup priz, aksesuar, sigiorta kutusu gibi ürünler bu pazarda çok satılıyor. Geçtiğimiz günlerde sektörün önemli buluşması olarak kabul edilen Elcom Fuarı’nda yer alarak pazardaki gelişmeleri ve yenilikleri yakından gördük. Yeni ürün grupları üzerinden, ihracatın ciromuz içersindeki payını artıracak faaliyetlerimiz tüm hızıyla sürüyor.”

Akıllı yeni ürün gruplarımıza yoğunlaştık

Sektörde Günsan’ın farklılaşmasını sağlayan ve rekabet gücünü artıran kişiselleştirilebilen ürünleri olduğuna dikkat çeken Yazar, 2019’un ikinci yarısında akıllı yeni ürün gruplarına yöneliceklerini söyledi: “ Yeni pazarlara ulaşmada yüksek teknolojiye uyumlu, özgün ürünlerin önemi büyük. Üzerinde çalıştığımız yeni ürün gruplarımız hedef pazarlara ulaşmamızı kolaylaştıracak. Bu yıl içinde pazara sunmayı planladığımız İngiliz tipi anahtar priz grubumuzla Ortadoğu’nun tamamına ve Afrika’nın büyük potansiyeli olan ülkelerine girme şansı elde edeceğiz. Bunun yanı sıra şalt ürünleri ve sigorta kutularımız ile de farklı pazarlarda konumlanmak için aktivitelerimizi arttıracağız. İhracat yapttığımız ülke sayısını 70’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.”

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