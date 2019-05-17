Geleceğin tasarımcılarına fırsatlar Koton ve İstanbul Moda Akademisi'nden!

Koton ve İstanbul Moda Akademisi, genç tasarımcıların kariyer yolculuklarına etki edecek önemli bir birlikteliğe imza atıyor. Dünyanın 30 ülkesine, 500’den fazla mağazasıyla moda taşıyan Koton, genç yeteneklere yaptığı yatırımları İMA iş birliği ile güçlendiriyor.

Endüstri Projeleri kapsamında moda tasarımı eğitimi alan öğrenciler, Koton Satın Alma’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Keskin’den aldıkları brief doğrultusunda, koleksiyon parçalarını Koton müşterilerini hedefleyerek tasarlıyor. Final projeleriyle öne çıkan öğrencilere tasarımlarını ilk kez Koton mağazalarında sergileme ve ve/veya Koton Tasarım ekibinde staj imkanı da sunuluyor.

İMA öğrencilerinin, moda endüstrisine içeriden bir gözle bakmalarını ve sektöre hazırlanmalarını hedefleyen endüstri projesi süresince genç moda tasarımcıları, bir markaya tasarım yapmanın prensiplerinden renk ve form kullanımlarına, tasarım geliştirmeden malzeme seçimine, numune üretiminden tasarım sürecine kadar birçok aşamayı deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Nisan ayında Koton tasarımcılarından Gevher Mutaf ve Halit Fakiroğlu’na ilk koleksiyon çizimlerini sunan öğrenciler üretim aşamasına kadar ara değerlendirmelere tabi tutulacak ve final koleksiyonlarını Haziran ayında İstanbul Moda Akademisi’nde, Koton markasının yönetim ve kreatif ekiplerine sunacaklar.

Genç tasarımcıların iş dünyasıyla buluşmalarını sağlayan Koton, öğrencilere deneyim kazandırmanın yanı sıra rekabet ve takım çalışmasının da tecrübeyle birleştirilmesini amaçlıyor.