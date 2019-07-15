Ekol, toplumsal cinsiyet eşitliği projesiyle ödül aldı

Ekol Lojistik’in cinsiyet eşitliğine duyarlı iş yeri modeli projesi EKOLITY, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen ve halkla ilişkiler dünyasının Oscar’ı kabul edilen Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde altın ödülün sahibi oldu.

IPRA tarafından her yıl verilen ve dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülleri olarak değerlendirilen Altın Küre Ödülleri’nde Ekol, Toplumsal Katılım (Community engagement – Inhouse) kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Ekol’ün cinsiyet eşitliği algısını pekiştirebilmek için var gücüyle çalıştığını söyleyen Ekol Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çetin, “Toplumun büyük bir kısmında norm haline gelmiş toplumsal cinsiyet rollerine göre kadınlara ve erkeklere atfedilen bazı meslek ve sektörler var. Ekonomik ve toplumsal faydanın maksimize edilebilmesi için bu ayrımcılığa karşı durmamız, ön yargılardan kati suretle kurtulmamız ve kadın istihdamında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ihtiyaç bulunuyor.

Ekol, Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede erkek egemen lojistik sektöründe gerçekleştirdiği projelerle kadın erkek eşitliği meselesini ön plana çıkararak rol model oluyor. Bu doğrultuda EKOLITY ile toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir iş yeri modelinin geliştirilmesini ve sektörümüze örnek teşkil etmesini hedefliyoruz.

Çabalarımızın IPRA tarafından da takdir görmesi bizi gururlandırırken, aldığımız ödül bundan sonraki çalışmalarımız için bizlere itici bir güç olacak” değerlendirmesinde bulundu.

IPRA Altın Küre 2019 Ödülleri, 27 Eylül 2019 tarihinde Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yapılacak törende sahiplerini bulacak.

EKOLITY PROJESİ NEDİR?

EKOLITY’de düzenlenen seanslarda, toplumsal cinsiyet eşitliği temalı yetişkinler için tasarlanan Türkiye’nin ilk kutu oyunu oynatılıyor. Oyun ile birlikte katılımcıların hem keyifli vakit geçirmeleri hem de birbirleriyle konuyu tartışmalarına olanak sağlanırken; toplumsal cinsiyet ayrımcılığı konusunda dilimize yerleşen atasözleri, deyimler, şarkı sözleri gibi birçok kalıba dikkat çekiliyor.

EKOLITY, Ekol’ün Türkiye’deki 3 bin 500 mavi yaka ve bin 500 beyaz yaka çalışanına yönelik bir program. EKOLITY kapsamında bugüne kadar 220 seans düzenlendi. Projeyle 2018 yılında bin 800 kişiye ulaşılırken iş yerinde cinsiyet eşitliğini desteklemek için Ekol çalışanları arasında bir değişim başladı. 2019’un ilk üç ayında ise ulaşılan kişi sayısı bine ulaştı. Şirketin İstanbul ve Ankara tesislerinde devam eden EKOLITY seansları kapsamında iki yıl içerisinde Ekol Türkiye’deki tüm çalışanlara eğitim verilmesi planlanıyor.