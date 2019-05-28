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Egepen Deceuninck bayilerini iftarda ağırladı

Türkiye’de PVC sektöründe ilklerin öncüsü Egepen Deceuninck, İstanbul Şazeli Restoran’da bayileriyle iftarda bir araya geldi.

Egepen Deceuninck bayilerini iftarda ağırladı

Türkiye’de PVC sektöründe ilklerin öncüsü Egepen Deceuninck, İstanbul Şazeli Restoran’da bayileriyle iftarda bir araya geldi.

28 Mayıs 2019 Salı 15:39
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Egepen Deceuninck bayilerini iftarda ağırladı

Türkiye’nin Penceresi Egepen Deceuninck’in, bayileriyle bir araya geldiği iftar güzel anlara sahne oldu. İstanbul Florya Şazeli Restoran’da gerçekleşen, lezzetli tatlar eşliğinde sıcak ve samimi sohbetlerle geçen iftardan bayiler mutlu ayrıldı.

Bayilerle buluşulan iftara ilişkin konuşan Egepen Deceuninck Pazarlama ve Satış Grup Müdürü Tamer Özen, “Sofralarımıza lezzet ve bereket getiren, hep birlikte masa başında güzel sohbetlere daldığımız Ramazan ayında, bayilerimizle buluşmaktan dolayı mutluyuz. Bayilerimizin varlığı ve desteğiyle yürüttüğümüz liderliğin, bu güzel buluşmada da perçinlendiğini görmek bizi çok memnun ediyor” dedi.

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