Dilhan Kolko Yıldız, Reklamverenler Derneği’nin genel koordinatörü oldu

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, iş hayatına 1993 yılında Kanal 6 reklam departmanında başlayan Dilhan Kolko Yıldız daha sonra Penajans DMB&B ve Medyatürk Medya Hizmetleri ajanslarında medya planlama ve satınalma konularını uzmanlık alanlarına kattı. 1998 yılında Sanko Holding’in içecek sektörüne giriş hazırlıkları ve Nestlé Waters ortaklığı sırasında, ürün müdürlüğü ve sonrasında pazarlama müdürlüğü görevlerini üstlendi, Nestlé Pure Life markasının Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.

2005 yılında Carat Medya ile ajans serüvenine geri dönen Dilhan Kolko Yıldız, 2013 yılına kadar ajansın global müşterilerine müşteri hizmetleri grup direktörü olarak hizmet verdi. 2013 yılında ise Starcom MediaVest Group’a Yıldız Holding’den sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine geçiş yaptı. Son olarak ajansın Publicis One dönüşümü sırasında, grubun yeni markası Spark’ın Türkiye kuruluşunu gerçekleştirdi.

Kariyeri süresince farklı sektörlerden birçok yerel ve çok uluslu markanın pazarlama iletişimi faaliyetine çok yönlü stratejik destek veren ve serüvenine sektörün Şampiyonlar Ligi’nde devam ediyor olmaktan büyük heyecan duyduğunu ifade eden Dilhan Kolko Yıldız için Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, “Kolko, deneyimi ve kimliği ile bize güç katacak” dedi.