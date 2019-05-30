Değişim Dinamikleri'nin geleneksel iftarı 27. kez düzenlendi



Program 22 Mayıs 2019 tarihinde Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

27.si düzenlenen programa farklı sektörlerden yaklaşık 100 ayrı kurum ve kuruluştan, müteşebbisler, üst düzey yöneticiler, oda ve dernek yöneticileri ile akademisyenler, medya mensupları ve uzman / danışmanlardan oluşan yaklaşık 200 kişi katılım sağladı.

DD iftar programı, klasik iftar programlarından farklı olarak gerek uzmanların sunumları gerekse gündeme dair konuşmalar ile verimli bir iş ve sohbet toplantısına dönüştü. Programda sunum gerçekleştiren DD Uzman / Danışmanlarının değindikleri noktalardan bazıları:

Ahmet Nedim ERDEMİR; “Belirsizlik Ortamında Yönetim” konusuna değindiği sunumunda; “İş yaşamının en önemli faktörlerinden birinin “Rekabet” olduğu gerçeğini sürekli aklımızda tutmamız gerekiyor. Çevre ve ortam koşulları; kendi kurumumuz için olduğu gibi rekabette olduğumuz tüm işletmeler için de geçerlidir ve bu koşullar rekabette öne geçebilmek için kendi içinde fırsatlar barındırır. Sadece itidalli bir şekilde yürümeye devam ettiğinizde bile Pazarınızda büyüme ihtimalinizi arttıracaksınızdır.” şeklinde paylaşımda bulundu.

Mustafa ŞEHİRLİ; “Madenden Mavera’ya Pazarlamanın Yakın Geçmişi ve Uzak Geleceği” konulu sunumunda; 2000’li yıllarda pazarlamada akıl kalp ve ruh bütünlüğü olmalı diyerek davranışlarımızın kökeninde yatan unsurlardan bahsetti.

Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ; “Oruç ve Motivasyon” ilişkisinin altını çizerek; yönetim ve yöneticilik kavramları ile de ilişkilendirdiği sunumunda; “İyi yönetici, hem çalışanını seven hem de çalışanının işini sevmesini sağlayandır” mesajının önemle altını çizdi.

Prof. Dr. İlhan ERDOĞAN; “Değişim ve Uyum” kavramlarından bahsettiği sunumunda; “Değişime ayak uyduramayanlar zamanla yok olur. Değişimle yenilenen ve değişime ayak uyduranların uluslararası bir marka olduğu pek çok örnekle görülmüştür. Değişin ve gelişin… Değişime öncü olun. Ülkenin değişime öncülük yapan ve değişimi geliştiren müteşebbislere ihtiyacı var.” dır sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.



Süleyman ERDEMİR; Farklı sektörlerden yoğun katılımın sağlandığı iftar programı teşekkürlerini sundu ve gelecek sene yine Ramazan ayının 3. Çarşamba’sı gerçekleşecek olan programın duyurusunu gerçekleştirerek program kapanışını yaptı.