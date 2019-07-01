Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
99735
ALTIN
252.644
DOLAR
5.6322
STERLİN
7.1061
EURO
6.3881

Burgan Bank’ta üst düzey atama

Bankacılık ve reel sektörlerin farklı alanlarında yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ümit Sönmez, Temmuz ayı itibarıyla Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak Burgan Bank ailesine katıldı.

Burgan Bank’ta üst düzey atama

Bankacılık ve reel sektörlerin farklı alanlarında yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ümit Sönmez, Temmuz ayı itibarıyla Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak Burgan Bank ailesine katıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:48
1249 Okunma
Burgan Bank’ta üst düzey atama

Butik Bankacılık anlayışı ile hızlı, esnek ve çözüm odaklı bankacılık hizmeti veren Burgan Bank, yenilikçi yaklaşımı ile müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını ve bankacılık faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda Temmuz ayı itibarıyla Burgan Bank ailesine katılan Ümit Sönmez, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmeye başladı. Bankacılık kariyerine Finansbank’ta başlayan Ümit Sönmez, 1997 - 2002 yılları arasında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş olarak çalıştı.  Beş yıllık reel sektör tecrübesinin ardından QNB Finansbank’a tekrar geri dönen Sönmez, Mali Kontrol ve Planlama Bölümü’nde farklı yönetici sorumluluklarını üstlendi. 2007 – 2017 yılları arasında sırasıyla Bütçe ve Planlama Birim Yöneticisi, Bütçe ve Performans Yönetimi Bölüm Müdürü ve Bütçe, Performans ve Maliyet Yönetimi’nden sorumlu Direktör olarak görev aldı.

2017’nin Mart ayından itibaren Qatar National Bank’a (Q.P.S.C.) geçerek burada Grup Finansal Strateji ve Yönetim Raporlaması’ndan sorumlu yönetici olarak çalıştı. Doha/Katar’daki yurtdışı tecrübesinin ardından Sönmez, Ekim 2018’de Hemanal Finansman A.Ş.’de Finans ve Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda başladı ve Ocak 2019’da ise Genel Müdürlük pozisyonuna atandı.

Son Güncelleme: 01.07.2019 16:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapı fuarı Lighton Lighting ile aydınlandı
Yapı fuarı Lighton Lighting ile aydınlandı
NURUS’tan büyük başarı: Dünyaya ‘sessizlik’ satıyor!
NURUS’tan büyük başarı: Dünyaya ‘sessizlik’ satıyor!
Yılın Operasyonel CFO’su: Yorglass CFO’su Uğur Şeker
Yılın Operasyonel CFO’su: Yorglass CFO’su Uğur Şeker
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim