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BP Türkiye’nin yeni Ülke Başkanı Joe Murphy oldu

Petrol ve gaz endüstrisinde 25 yıllık deneyime sahip olan Joe Murphy, Mayıs 2019 itibariyle BP Türkiye Ülke Başkanı olarak göreve başladı. Murphy, BP’nin ülke içindeki kıdemli temsilcisi olacak ve Türkiye genelindeki tüm BP yönetim stratejisinin uygulanmasını, kamusal ilişkileri ve dış ilişkileri destekleyecek.

BP Türkiye’nin yeni Ülke Başkanı Joe Murphy oldu

Petrol ve gaz endüstrisinde 25 yıllık deneyime sahip olan Joe Murphy, Mayıs 2019 itibariyle BP Türkiye Ülke Başkanı olarak göreve başladı. Murphy, BP’nin ülke içindeki kıdemli temsilcisi olacak ve Türkiye genelindeki tüm BP yönetim stratejisinin uygulanmasını, kamusal ilişkileri ve dış ilişkileri destekleyecek.

16 Mayıs 2019 Perşembe 13:13
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BP Türkiye’nin yeni Ülke Başkanı Joe Murphy oldu

BP bünyesinde uzun yıllardır çeşitli ülkelerde ve farklı pozisyonlarda yöneticilik yapan Joe Murphy ‘BP Türkiye Ülke Başkanı’ görevine atandı. Mayıs 2019 itibariyle görevine başlayan Murphy, BP’nin Türkiye’deki entegre faliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak ve ticari, teknik ve operasyonel alandaki çalışmalara liderlik yapacak. Deneyimli yönetici, Hazar Denizi'nden Avrupa'ya ilk kez doğal gaz getirecek 40 milyar dolarlık Güney Gaz Koridoru projesindeki Başkan Yardımcılığı’na da devam edecek.

BP Türkiye’nin yeni Ülke Başkanı, Joe Murphy göreve gelişinin ardından yaptığı açıklamada; “Türkiye BP için her zaman stratejik bir öneme sahip. Bunu ülkedeki varlığımız ve 100 yıldan uzun süredir Türkiye’yi Avrupa enerji piyasalarının merkezine taşıyacak enerji projelerinin içerisinde olarak ortaya koyuyoruz. BP Türkiye Ülke Başkanı olarak göreve başlamaktan mutluluk duyuyorum ve BP’nin burada inşa ettiği büyük başarıyı devam ettirmek için kamu ve iş ortaklarımızla bir arada çalışmak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Cambrige Üniversitesi’nden tarih alanında yüksek lisans derecesi bulunan Joe Murphy, daha önce Azerbaycan, Mısır, Sharjah, Vietnam, ABD, Katar ve İngiltere'de çalıştı. Petrol-gaz endüstrisinde 25 yıllık deneyime sahip olan ve BP’de akaryakıt, petro-kimya ve boru hattı projelerinde görev alan Murphy’nin adı, sektörün en tecrübeli profesyonelleri arasında yer alıyor.

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