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Anadolu'nun en etkin iş insanı: Abdulkadir Konukoğlu

Ekonomist’in yedinci kez düzenlediği ‘Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı’ araştırması sonuçları yayımlandı. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, yedinci kez listenin birinci sırasında yer alarak, ‘Anadolu’nun En Etkin İş İnsanı’ seçildi.

Anadolu'nun en etkin iş insanı: Abdulkadir Konukoğlu

Ekonomist’in yedinci kez düzenlediği ‘Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı’ araştırması sonuçları yayımlandı. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, yedinci kez listenin birinci sırasında yer alarak, ‘Anadolu’nun En Etkin İş İnsanı’ seçildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:21
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Anadolu'nun en etkin iş insanı: Abdulkadir Konukoğlu


Ekonomist dergisi tarafından yedinci kez düzenlenen ‘Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı’ araştırmasında Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, yedinci kez listenin birinci sırasında yer alarak ‘Anadolu’nun En Etkin İş İnsanı’ olarak seçildi. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentler baz alınarak oluşturulan listede, Sanko  Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu sekizinci, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise 16’ıncı sırada bulunuyor.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Anadolu’ya yön veren 50 ismin yer aldığı listenin zirvesi bu yıl da değişmedi. Gaziantep’ten doğan Sanko Holding’in onursal başkanı Abdülkadir Konukoğlu, yine listenin zirvesinde yer aldı.

Anadolu’da sanayileşmenin önderlerinden olan Abdülkadir Konukoğlu, 1963 yılında iş hayatına atıldı. 1974 yılında ise genel müdürlük görevini üstlendi. Babası Sani Konukoğlu’nun vefatı sonrasında 1994 yılında SANKO Grubu şirketlerinde başkanlık görevini üstlendi. Grubu 1996 yılında Sanko Holding çatısı altında yapılandıran Konukoğlu, grubun merkezini ise hep Gaziantep’te tuttu. Aldığı kararlarla bir devin doğmasına öncülük eden Konukoğlu, 20 yıl başkanlık yaptığı Sanko Holding’teki görevini 2014 yılında kardeşi Zeki Konukoğlu’na devretti. 2018 yılında 8 milyar TL ciroya ulaşan grubun onursal başkanı olan Konukoğlu, ağırlıklı mesaisini ve eğitim ve STK’lara harcıyor.

ZEKİ KONUKOĞLU

Sanko’da geçerli 65 yaş uygulaması kapsamında yönetim kurulu başkanlığı görevini 2020 Ocak ayında kardeşi Adil Sani Konukoğlu’na devretmeye hazırlanan Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, gruba zorlu bir dönemde kaptanlık yapıyor. Tekstil, enerji ve çimento gibi ana işlerle 14 bin kişilik istihdama ve 8 milyar TL ciroya ulaşan grupta her yıl ortalama 100 milyon doların üzerine yatırıma yön veren ve bu yıl sonunda görev süresi dolacak olan Konukoğlu, “Ocak ayında görevi kardeşim Adil Bey’e teslim edeceğim. 65 yaşında emekli olunmasıyla günlük stres üzerimizden kalkıyor. Bu süreçte çalışma saatlerini azaltıp, haftanın bir gününü, mesela çarşambayı hobilerime ayıracağım. Çalışmayı çok seviyorum. Bu süreçte vakıf üniversitemizin yönetimine vakit ayıracağım” diyor.

ADİL SANİ KONUKOĞLU

Gaziantep Sanayi Odası’nda geçen dönem yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten, bu dönemde meclis başkanlığını üstlenen Adil Sani Konukoğlu, altı ay sonra Sanko’nun başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yıla hazırlanan Adil Sani Konukoğlu da ağabeyi Abdulkadir Konukoğlu gibi grubu Gaziantep’ten yönetecek. Grubun bu süreçte yeni işlere girmesi beklenmiyor. Aile bildiği işlerde büyüme vizyonuna sahip. Rüzgâr ve jeotermal alanlarında planlanan 300 milyon dolar civarında yatırıma yön verecek olan Konukoğlu’nun grup için hızlı değil temkinli ve emin adımlarla büyüme stratejisi izlemesi bekleniyor. Adil Sani Konukoğlu, bu yıl Süper Lig’e yükselen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün de başkanlığını yürütmeye devam ediyor.

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