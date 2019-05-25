Ali Baklan’a büyük onur

Ali Baklan, 14 ülkede üniversite kuran, Kafkas Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın girişimleriyle Üniversiteler Birliği senatosundan alınan onayla kendisine Bakü Eurasıan Üniversitesi tarafından hazırlanan fahri doktora belgesini düzenlenen törenle aldı.

Fahri Doktora törenine Türkiyeden 22 üniversitenin rektörü ve öğretim üyeleri de katıldı.



Ali Baklan, Özbekistan Üniversitelerinden de törene rektör ve öğretim üyelerin katıldığını belirtirken, “Dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. Bu kadar değerli rektör ve öğretim görevlilerinin katıldığı törenle "Fahri Doktor" ünvanını şahsıma verdiler. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu belge şahsımda Türkiye'ye verilmiştir” dedi.

Gıda sektöründe, kurulduğundan beri yurt içi ve dışında yaptığı başarılı girişimler ve yatırımlar ile dikkatleri üzerine çeken BakTat Gıda Sanayi Ltd, Şti. Türki Devletlerde de gıda işletmeciliği ve üretimi yapıyor.