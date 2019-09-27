AHK, yeni yönetim kurulunu seçti

1994ten bu yana Türkiye ile Almanya arasında ticaret ve sanayinin gelişmesi yönünde bir köprü kuran ve uluslararası bağlantıları ile bu doğrultuda çalışmalar yürüten Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül 2019 Perşembe akşamı İstanbul Marriott Otel Şişli’de yapıldı. 900’den fazla üyesi bulunan kurumun Yönetim Kurulu seçiminde 284 oy kullanıldı.

Dr. Markus C Slevogt AHK'nin yeni yönetim kurulu başkanı seçildi

Genel Kurul tarafından Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Tüzüğü’ne göre, önümüzdeki üç yıl görev yapacak olan Yönetim Kurulu’nun sekiz asil üyesi ve altı yedek üyesi seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu: Dr. Markus C Slevogt (Başkan) - Amarkon Group A.Ş. Andreas Radel - Ejot Tezmak A.Ş. Dr. Adem Akkaya - NRW. INVEST Turkey Özgür Al - Hamburg Süd Ltd. Şti. Pınar Ersoy - DZ Bank AG Doç. Dr. Mehmet Köksal - Köksal Avukat Ortaklığı Dr. Buğra Borasoy - EnBW Holding A.Ş. Orkan Falay - THY A.Ş.

GELECEK DÖNEM

Genel Kurul sonrası Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt ”Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın stratejisi, üç alanda gelişmeye devam etmek. Bu alanlar; sektörel menfaatlerin temsili, üyeler ve diğer ticari kuruluşlar arasında network ve ticaretin desteklenmesi, mesleki eğitim ve öğrenim olacaktır Tüm çalışmalarımızın temeli Odamızın pek çok önemli kurum ve ticari birlik ile arasındaki kuvvetli bağlar üzerine kurulu” şeklinde konuştu.

Toplantıda Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ da ”Ekonomide Ufuk Turu” konulu bir konuşma yaptı.