Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
105152
ALTIN
272.965
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9693
EURO
6.1976

AHK, yeni yönetim kurulunu seçti

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül 2019’da İstanbul Marriott Otel Şişli’de gerçekleştirildi. Bir kez daha Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Dr Markus C. Slevogt 2022 yılına kadar Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevine devam edecek.

AHK, yeni yönetim kurulunu seçti

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül 2019’da İstanbul Marriott Otel Şişli’de gerçekleştirildi. Bir kez daha Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Dr Markus C. Slevogt 2022 yılına kadar Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevine devam edecek.

27 Eylül 2019 Cuma 13:06
1259 Okunma
AHK, yeni yönetim kurulunu seçti

1994ten bu yana Türkiye ile Almanya arasında ticaret ve sanayinin gelişmesi yönünde bir köprü kuran ve uluslararası bağlantıları ile bu doğrultuda çalışmalar yürüten Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül 2019 Perşembe akşamı İstanbul Marriott Otel Şişli’de yapıldı. 900’den fazla üyesi bulunan kurumun Yönetim Kurulu seçiminde 284 oy kullanıldı.

Dr. Markus C Slevogt AHK'nin yeni yönetim kurulu başkanı seçildi

Genel Kurul tarafından Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Tüzüğü’ne göre, önümüzdeki üç yıl görev yapacak olan Yönetim Kurulu’nun sekiz asil üyesi ve altı yedek üyesi seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu:

Dr. Markus C Slevogt (Başkan) - Amarkon Group A.Ş.

Andreas Radel - Ejot Tezmak A.Ş.

Dr. Adem Akkaya - NRW. INVEST Turkey

Özgür Al - Hamburg Süd Ltd. Şti.

Pınar Ersoy - DZ Bank AG

Doç. Dr. Mehmet Köksal - Köksal Avukat Ortaklığı

Dr. Buğra Borasoy - EnBW Holding A.Ş.

Orkan Falay  - THY A.Ş.

 

GELECEK DÖNEM

Genel Kurul sonrası Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt ”Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın stratejisi, üç alanda gelişmeye devam etmek. Bu alanlar; sektörel menfaatlerin temsili, üyeler ve diğer ticari kuruluşlar arasında network ve ticaretin desteklenmesi, mesleki eğitim ve öğrenim olacaktır Tüm çalışmalarımızın temeli Odamızın pek çok önemli kurum ve ticari birlik ile arasındaki kuvvetli bağlar üzerine kurulu” şeklinde konuştu.

Toplantıda Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ da ”Ekonomide Ufuk Turu” konulu bir konuşma yaptı.

Son Güncelleme: 27.09.2019 14:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Promosyon Show rekora koşuyor!
Promosyon Show rekora koşuyor!
16 Alman, 25 Türk aday başkanlık için yarışacak!
16 Alman, 25 Türk aday başkanlık için yarışacak!
Coşkunöz Holding'de atama
Coşkunöz Holding'de atama

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim