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16 Alman, 25 Türk aday başkanlık için yarışacak!

Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı Türkiye Müdürü Adem Akkaya, yönetim kurulu üyesi olduğu Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına talip olduğunu açıkladı.

16 Alman, 25 Türk aday başkanlık için yarışacak!

Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı Türkiye Müdürü Adem Akkaya, yönetim kurulu üyesi olduğu Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına talip olduğunu açıkladı.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:47
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16 Alman, 25 Türk aday başkanlık için yarışacak!

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın bugün gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulunun seçileceğini aktaran Akkaya, başkan seçilmesi durumunda üyelerinin ihtiyaçlarına duyarlı, üyeleri ile iç içe çalışan ve üyeleri arasında verimli iş ilişkileri geliştiren bir Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası hedeflediğini vurguladı.

Akkaya, “Bosch, Siemens, Bayer gibi dünya devi üyelerinden güç alan, onlarla uyum içinde çalışan bir Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası arzu ediyorum. Türk firmalarının Avrupa ve Almanya pazarlarında başarı sağlaması için gerekli altyapı ve tecrübeyi sunan bir Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası istiyorum” dedi.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Yeni yönetim için 40'ın üzerinde aday bulunuyor. Bunların 16’sı Alman vatandaşı, 25’i ise Türk vatandaşı.

Son Güncelleme: 26.09.2019 12:19
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