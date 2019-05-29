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"Türkiye, Avrupa'nın ev tekstili tedarikçisi"

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, “Avrupa’da tekstil sektöründe havlu ve nevresim takımı üretimi yok denecek kadar azalmaya başladı. Türkiye, Avrupa’nın ve ABD’nin ev tekstili tedarikçisi konumuna geldi” dedi.

"Türkiye, Avrupa'nın ev tekstili tedarikçisi"

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, “Avrupa’da tekstil sektöründe havlu ve nevresim takımı üretimi yok denecek kadar azalmaya başladı. Türkiye, Avrupa’nın ve ABD’nin ev tekstili tedarikçisi konumuna geldi” dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:43
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"Türkiye, Avrupa'nın ev tekstili tedarikçisi"

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek:

“TÜRKİYE, AVRUPA’NIN EV TEKSTİLİ TEDARİKÇİSİ”

1971 yılında iki adet dokuma tezgahı, 5 personel ve yıllık 10 ton havlu üretim kapasitesiyle havlunun ilk üretildiği yer olan Bursa’da kurulan Özdilek, yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, tekstil sektörüne yönelik Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

Evteks Fuarı’nın 25. yılındayız. Türkiye, sanayide ve ihracatta önemli bir konuma geldi. Duayen bir sanayici olarak neler söylemek istersiniz?

Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararlarıyla sanayi yatırımında önemli adımlar atıldı. Tekstil sektöründe yeni fabrikaların kurulması için Rahmetli Turgut Özal ve Süleyman Demirel’in önemli girişimleri oldu. Özal ve Demirel’in tekstil sektörünün gelişmesinde hizmetleri büyüktür. Özdilek, 1971 yılında iki adet dokuma tezgahı, 5 personel ve yıllık 10 ton havlu üretim kapasitesiyle havlunun ilk üretildiği yer olan Bursa’da kuruldu. 1984 yılında yeni yatırımlarla dünyaya açılan Özdilek, İngiltere ve ABD’ye ihracat gerçekleştirdi. 1995 yılında ihracat birliklerinde yönetim kurulu üyesi olarak Brüksel’e kota görüşmelerine gittiğimizde onların Türkiye’ye biçtikleri havlu kotası 500 tondu. Şimdi o kotayı artırarak 5 bin tona, ham bezde de 20 bin tona çıkarttık. 2000’li yılların başlarına doğru da zaten kotalar tamamen kalktı.

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