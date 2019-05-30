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SOCAR, en büyük yatırımı Türkiye'ye yapıyor

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, “Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olarak 11 yıldır yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. SOCAR, Türkiye’deki yatırımlarına uzun dönemli bakıyor ve en büyük yatırımlarını Türkiye’de gerçekleştiriyor” dedi.

SOCAR, en büyük yatırımı Türkiye'ye yapıyor

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, “Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olarak 11 yıldır yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. SOCAR, Türkiye’deki yatırımlarına uzun dönemli bakıyor ve en büyük yatırımlarını Türkiye’de gerçekleştiriyor” dedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:43
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SOCAR, en büyük yatırımı Türkiye'ye yapıyor
  • SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, “Bugüne dek yaptığımız yatırımların değeri 15 milyar doları buldu. Yatırımlar tamamlandığında toplam değeri 19,5 milyar dolara ulaşacak. Yaklaşık 4 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz” diye konuştu.
  • SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, Türkiye’de gerçekleştirdikleri tarihi yatırımları ve hedeflerini Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu’na anlattı.

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte:

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DIŞ KAYNAKLI YATIRIMCISIYIZ”

Stratejik işbirlikleriyle küresel çapta ekonomik, sosyal ve çevresel fayda sağlayan SOCAR, stratejik projelerin en büyüğünü 19,5 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’de gerçekleştiriyor.

SOCAR Türkiye’nin büyüklük açısından SOCAR Global içindeki payı yaklaşık yüzde 35 civarında. Yani SOCAR, yurtdışındaki en büyük yatırımı Türkiye’ye yapıyor. SOCAR bu yatırım kararlarını verirken Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kurucusu Haydar Aliyev’in “Bir millet, iki devlet” ülküsü çerçevesinde hareket ediyor.

Petkim bizim için çok önemli çünkü SOCAR, Türkiye’deki faaliyetlerine 2008 yılında Petkim’i Özelleştirme İdaresi’nden alarak başladı. Petkim, Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi ve Türkiye sanayisinin petrokimyasal ürün ihtiyacının yüzde 20’sini tek başına karşılıyor.

Dünyanın en yeni ve modern rafinerilerinden olan; yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri, 6,3 milyar dolarlık bir yatırım bedeliyle kuruldu. Test aşamaları tamamlanan rafineride şu anda her şey öngörüldüğü programla ilerliyor; çok kısa bir süre içinde üretimde tam kapasiteye çıkılacak.

TANAP, hem Türkiye’nin hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak, tarihi bir proje. Türkiye ve Azerbaycan’ın devlet projeleri olan TANAP ile bölgede gaz çeşitliliğinin sağlanmasını da hedefliyoruz.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, 2008 yılında özelleştirilen Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim’i satın alarak başladığı Türkiye yatırımlarına 11 yıldır aralıksız devam ediyor. Yurtdışında en büyük yatırımlarını Türkiye’de gerçekleştiren SOCAR, yatırım kararlarını verirken Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kurucusu Haydar Aliyev’in ‘Bir millet, iki devlet’ ülküsü çerçevesinde hareket ediyor. Türkiye’deki yatırımlarına uzun dönemli stratejilerle devam eden SOCAR, bu anlayışla Türkiye ile Azerbaycan arasında var olan dostluk, kardeşlik ve ortak kültür köprüsünü ekonomik işbirlikleriyle daha da güçlendiriyor. SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, Türkiye’de gerçekleştirdikleri önemli yatırımları Ekovitrin’e anlattı.

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Son Güncelleme: 30.05.2019 17:49
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