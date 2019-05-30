DOSYA: Türkiye - Azerbaycan ilişkileri

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDE ‘ALTIN ÇAĞ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşbaşkanlığında 2010 yılında ‘Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin kurulmasının ardından iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin hızlı bir şekilde geliştiği görülüyor. İkili stratejik ilişkiler özellikle ekonomik alandaki karşılıklı yatırımlarla güçleniyor. Azerbaycan’da 30 bine yakın kişiye yakın iş imkanı sunan 2 bin 600’ün üzerinde Türk sermayeli şirket bulunuyor. Türk şirketleri Azerbaycan’da telekomünikasyon, bankacılık, sigorta, ulaştırma, gıda ticareti, tekstil, eğitim, mobilya, inşaat malzemeleri sektörlerinde faaliyet sürdürüyor. Türk müteahhitlik firmaları Azerbaycan’da bugüne kadar 11 milyar doların üzerinde 350 civarında proje üstlendi. Ülkemizde ise Azerbaycan sermayesine sahip bin 800 civarında şirket faaliyet gösteriyor. Sadece Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Türkiye’deki yatırımları 15 milyar dolar civarında. Bu yatırımlar gelecek birkaç yıl içerisinde 20 milyar dolara ulaşacak. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesi ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ilişkiyi zirveye taşıdı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE 27. YIL

14 Ocak 1992 tarihinde Azerbaycan-Türkiye arasında imzalanan Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın üzerinden 27 yıl geçti. Bu süre içerisinde bölgesel güvenliğin sağlanması, sosyo-ekonomik, bilimsel ve kültürel atılımların gerçekleştirilmesinde iki ülke arasında çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesine özel önem verildi. Diplomasi alanında yürütülen kardeşlik ilişkilerinin yanısıra ekonomi, enerji, ticaret, eğitim, kültür, askeri ve diğer alanlardaki ilişkiler de güçlenerek devam etti ve stratejik düzeye erişti. Sağlam temeller üzerine inşa edilen ikili ilişkilerin daha da gelişmesini sağlayan yasal altyapının güçlendirilmesi yönünde 200'den fazla anlaşma imzalandı. İki ülke arasında üst düzey resmi ziyaretlerin sayısı her sene katlanarak arttı. Özellikle Hazar Denizi enerji kaynaklarının dünya piyasasına çıkarılmasını öngören “Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı” ve “Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı” projelerinin gerçekleştirilmesi Azerbaycan ve Türkiye arasında kardeşlikten stratejik ortaklığa giden yolda adeta miladi bir görev gördü.

45 MİLYAR DOLARLIK DEV PROJE



21. asrın projesi olan 45 milyar dolarlık Güney Gaz Koridoru projesi özellikle Azerbaycan ve Türkiye'nin çabaları ve mali kaynakları ile gerçekleştirilmeye başladı. Bu proje çerçevesinde Trans Anadolu Doğalgaz....

>>>Haberin devamı için tıklayınız<<<