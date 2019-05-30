Dosya: Dijital Bankacılık

Özellikle finans sektörü, ‘dijital dönüşüm’ün en yoğun yaşandığı sektörlerin başında geliyor. Bankacılıkta dijitalleşme yatırımları arttıkça doğal olarak rekabet de had safhaya ulaştı. Dijitalleşme yatırımlarına ağırlık veren bankalar, yapay zekâ, sanal gerçeklik, biyometrik doğrulama, nesnelerin interneti (IoT) ve blockchain gibi teknolojileri kullanarak daha fazla müşteri çekebilmeyi hedefliyor. Türkiye’de aktif dijital bankacılık müşteri sayısının 46 milyon kişiye ulaşmış olması, bankacılıkta dijitalleşmenin geldiği noktayı açıkça gösteriyor. Bu sayının 4,5 milyonu sadece internet bankacılığı yaparken yaklaşık 34 milyonu ise mobil bankacılık işlemi yaptı. Ekovitrin olarak ‘bankacılıkta dijitalleşme’ konusunu ele alarak, sektörün ulaştığı büyüklüğe ve bankaların konuyla ilgili yatırımlarına yer verdik.

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