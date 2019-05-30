100'den fazla ülkeyi geride bırakan bir ekonomi: Futbol

Özellikle gelişen ülke ekonomileri ve gelir dağılımı yapılarındaki değişim göz önünde bulundurulduğunda, sporun her alanı, gittikçe daha büyük ekonomik hacimlerin içinde dönmeye başladı. Bu alanlar arasında şüphesiz ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor olsa da, futbol belki de en büyük paya sahip konumda. 2018 yılında yayımlanan ve Deloitte tarafından hazırlanan Annual Review of Football Finance 2018 raporunda 2016/17 sezonu için büyük liglerdeki toplam gelirler yaklaşık olarak 25.5 milyar Euro olarak paylaşılıyor. Bu rakam, bir önceki yıl, yani 2015/16 sezonunda 24.6 milyar Euro olarak gerçekleşmişti. Yıllık yüzde 3.66 pozitif değişimden bahsediyoruz. Böylelikle, neredeyse 100’den fazla ülkenin GSYH’sinden daha büyük bir ekonomiye sahip küresel futbol ekonomisi.

Ülkesel olarak futbol ekonomisine biraz daha derinden bakarsak eğer, tahmin edilebileceği gibi, İngiltere en büyük ekonomik büyüklüğe sahip konumda. 2016/17 sezonunda yaklaşık olarak 5.3 milyar Euro gelire sahip olan Ada Futbolu, neredeyse en yakın takipçileri olan 2.9 milyar Euro ile İspanya ve ardından 2.8 milyar Euro ile de Almanya’nın toplamı kadar. Bu ülkeleri ise sırasıyla 2.1 milyar Euro ile İtalya ve 1.6 milyar Euro ile de Fransa futbol

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