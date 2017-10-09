Zühre’nin pardesü koleksiyonu ile sıcak bir kış geçirin

Birbirinden farklı ürünleriyle her zevke hitap eden Zühre’nin sonbahar-kış pardesü koleksiyonu, şıklığını tamamlamak isteyen kadınların kurtarıcısı oluyor. Dinamik metropol ruhundan ilham alan pardesü modellerinde nakış, arma, aplikasyon ve el boyama detayları dikkat çekiyor.

Her detayında farklı bir tarz

Son zamanlarda sezonun vazgeçilmez detaylarından olan kürk tasarımları Zühre’nin pardesü koleksiyonunda rengârenk modelleriyle karşımıza çıkıyor. Yakadan etek uçlarına, ceplerden manşetlere kadar birçok detayda ön planda olan kürkler kışı sıcacık geçirmenizi sağlıyor. Taş işlemeli, kendine özgün el emeği etnik baskılar, giy çık tarzla tasarlanan ürünler her detayıyla farklı tarzlara hitap ediyor.

Her yılın modası kapitone kabuk değiştiriyor

Yıllardır gardıroplarımızdan eksik olmayan kapitone modeller bu sezon Zühre’nin sonbahar-kış pardesü koleksiyonunda farklı bir boyut kazanıyor. Alışılagelmiş baklava kapitone detaylarından ziyade farklı dikiş teknikleri ve uygulamalarıyla dikkat çeken desenler oversize modellerden pileli modellere kadar birçok alternatifi koleksiyonunda bulunduruyor.

Basın Bülteni