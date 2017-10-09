banner181

banner213
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

Zühre’nin pardesü koleksiyonu ile sıcak bir kış geçirin

09 Ekim 2017 Pazartesi 15:18
Bu haber 1480 kez okundu

Sonbahar aylarının vazgeçilmez parçalarından olan pardesü modellerini kadınların beğenisine sunan Zühre, tesettür modasını yenilikçi fikirlerle buluşturuyor. Sonbahar-kış pardesü modellerinde rengarenk kürk detaylarıyla ön plana çıkan Zühre; metropolün değişen ruhuna uyum sağlıyor.

Zühre'nin pardesü koleksiyonu ile sıcak bir kış geçirin
Birbirinden farklı ürünleriyle her zevke hitap eden Zühre’nin sonbahar-kış pardesü koleksiyonu, şıklığını tamamlamak isteyen kadınların kurtarıcısı oluyor. Dinamik metropol ruhundan ilham alan pardesü modellerinde nakış, arma, aplikasyon ve el boyama detayları dikkat çekiyor. 
Her detayında farklı bir tarz
Son zamanlarda sezonun vazgeçilmez detaylarından olan kürk tasarımları Zühre’nin pardesü koleksiyonunda rengârenk modelleriyle karşımıza çıkıyor. Yakadan etek uçlarına, ceplerden manşetlere kadar birçok detayda ön planda olan kürkler kışı sıcacık geçirmenizi sağlıyor. Taş işlemeli, kendine özgün el emeği etnik baskılar, giy çık tarzla tasarlanan ürünler her detayıyla farklı tarzlara hitap ediyor.
Her yılın modası kapitone kabuk değiştiriyor
Yıllardır gardıroplarımızdan eksik olmayan kapitone modeller bu sezon Zühre’nin sonbahar-kış pardesü koleksiyonunda farklı bir boyut kazanıyor. Alışılagelmiş baklava kapitone detaylarından ziyade farklı dikiş teknikleri ve uygulamalarıyla dikkat çeken desenler oversize modellerden pileli modellere kadar birçok alternatifi koleksiyonunda bulunduruyor.




 
Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.