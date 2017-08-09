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Zühre ihracat yaptığı ülke sayısını 22’ye çıkardı

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:50
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Amerika ve Avrupalı kadınların da eşarp, tunik ve kap gibi kıyafetlerin daha sık kullanmaya başlamasıyla dünyadaki birçok ülkeye satışlarının arttığını söyleyen Zühre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu’na göre Türkiye tesettür giyiminde dünya modasında söz sahibi konumuna geldi.

Zühre ihracat yaptığı ülke sayısını 22'ye çıkardı
Muhafazakar kadın giyim pazarı tüm dünyada hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Dünyaca ünlü birçok marka bu potansiyeli keşfederek koleksiyonlarına tesettürlü kadınların da giyebileceği vücuda yapışmayan ve kapatan kıyafetleri ekledi. Bununla beraber özellikle Amerikalı ve Avrupalı kadınların aksesuar olarak eşarbın yanı sıra kap ve tunik gibi kıyafetlere de olan ilgisi sektörün hızla büyümesini sağladı.

“Tekstilde İtalya ve Çin ile rekabet ediyoruz”

Türkiye’nin tesettür giyim sektöründe ürün kalitesi, çeşitliliği ve tasarımlarıyla dünyada söz sahibi konuma geldiğinin altını çizen Zühre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, “Türkiye; hızlı teslimat, ürün kalitesi, uygun fiyatları ve küçük sipariş alabilme potansiyeli ile tekstil sektöründe İtalya ve Çin’in ardından dünyada üçüncü büyük ülke pozisyonunda yer alıyor. Dünya modasının kalbi olarak bilinen İtalya; köklü markalarının da gücüyle tekstil ihracatında devrilemeyecek bir tahta sahip. Türkiye tasarım yerine fason üretim ile yıllarca liderliği zorlamış, şampiyonluğa adını yazdıramamış bir ülke olarak görülüyor. Ama artık Türkiye özellikle tesettür giyimde modayı yönlendiren bir ivme kazandı” dedi.

“Ülke ihracatına katkı sağlayacağız”

Türkiye’den 22 ülkeye tesettür giyim ihraç ettiklerini söyleyen Zühre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, özellikle Avrupa’da yaşayan ve muhafazakâr giyim tarzını benimseyen kişilerin Türk malı ürünleri tercih ettiğini belirtti. Yazıcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Zühre olarak bugün 22 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Tasarımlarımız İran, Almanya, Kırgızistan ve Yunanistan gibi ülkelerde büyük ilgi görüyor. Bununla beraber farklı ve yeni bir giyim şekli olarak eşarp gibi aksesuarları sıklıkla kullanmaya başlayan Amerikalı ve Avrupalı kadınların sayısı azımsanmayacak kadar artmış durumda. Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlar 25 milyar doların üzerinde tüketim yapıyor. Böylece bu bölgelerde yaşanan satışlarımızda da artış yaşanıyor. Ülkemizden aldığımız güç ile daha geniş coğrafyalarda kendimizi tanıtmak ve ülke ihracatına katkıda bulunmak için çalışmaya devam ediyoruz.”
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