Zühre bayileri Antalya’da buluştu

2004 yılından bu yana tesettür modasına yön veren giyim firması Zühre, Türkiye genelindeki bayileriyle Antalya Wome Deluxe Hotel’da bir araya geldi. Üç gün süren organizasyonda Zühre yöneticileri sektörün durumu, tekstil ve hazır giyim dünyasındaki gelişmeleri ve 2017 yılını değerlendirilirken, 2018’e ait hedef ve stratejilerini de bayilerle paylaştı.



Sektörde kararlı adımlar

4 kıtada 22 ülkede 150 farklı satış noktasında, Türkiye ise 70 şehirde 300’den fazla bayisi ile hizmet veren, muhafazakar giyimde sektörünün öncü kuruluşlarından olan Zühre adına karşılama konuşmasını Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu gerçekleştirdi. Ardından söz alan Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin ise Zühre’nin faaliyetlerinden, Türkiye ve dünya tekstil ve hazır giyim sektör görünümünden ve son olarak da Zühre’nin bayileriyle birlikte büyüme strateji ve hedeflerinden söz etti. Ekin konuşmasında, “Bugün burada daha ileriye dengeli ve güçlü bir şekilde adım atmak için bir araya geldik. 14 yıllık serüvenimizde daima sizlerden güç alarak muhafazakar giyimde Türkiye’nin öncü markalarından biri haline geldik. Bundan sonra da geleceğe yönelik daha güçlü ve kararlı adımlarla yol alacağımıza inanıyorum.” dedi.

Markalaşma konusundaki çalışmalarını her geçen gün daha çok artıran Zühre yönetimi, kurumsal kimliğinde yeniliğe giderek logosunu revize ettiğini de bayi toplantısında açıkladı. Zühre, muhafazakar giyim sektöründe güçlü bir marka olduğunu göstererek kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Zühre 22 ülke ve 4 kıtaya ulaşan satış noktaları ile global bir marka olma hedefine adım adım ilerliyor.

2018 İlkbahar - Yaz Koleksiyonu defilesi

Kurulduğu günden itibaren kısa sürede şıklığıyla ürün gamını genişleten Zühre, 2018 İlkbahar - Yaz Koleksiyonu’ndaki birbirinden şık ve kaliteli tasarımlarını, bayilere Antalya Wome Deluxe Hotel’de gerçekleştirilen bayi toplantısında zarif bir defile ile sergiledi.

Toplantıda Zühre ailesinin üyeleri olan güvenilir iş ortağı bayilere bu buluşmanın anısı olarak hediyeler verilirken, Zühre bayileri oturumlar sonrasında dinlenme ve eğlenme imkanı buldu. 2018 yılına keyifle başlama fırsatı bularak yıl içinde gerekecek moral ve motivasyonu depoladı.