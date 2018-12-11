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Zorunlu kış lastiği online satışları artırdı

Sürüş güvenliğine önem veren araç sahipleri bu yıl kış lastiği almak için online alışverişi tercih etti. n11.com’un 2018 yılı Kasım ayı verilerine göre, e-ticaret platformunda bu yıl kış lastiği satışlarında geçen yıla göre yüzde 50 artış oldu.

Zorunlu kış lastiği online satışları artırdı

Sürüş güvenliğine önem veren araç sahipleri bu yıl kış lastiği almak için online alışverişi tercih etti. n11.com’un 2018 yılı Kasım ayı verilerine göre, e-ticaret platformunda bu yıl kış lastiği satışlarında geçen yıla göre yüzde 50 artış oldu.

11 Aralık 2018 Salı 11:26
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Zorunlu kış lastiği online satışları artırdı

Araçlarını kış aylarının zorlu yol koşullarına karşı hazırlıklı hale getirmek isteyen araç sahipleri bu yıl tek tıkla alışveriş imkanı sunan n11.com’dan alışverişi tercih etti. Bazı araçlarda kış lastiğinin zorunlu hale getirilmesinin de etkisiyle araç sahipleri bu yıl kış lastiklerini erkenden online alışveriş üzerinden gerçekleştirdi.

Kışa hazırlıklı girmek isteyen araç sürücüleri Kasım ayından itibaren kış lastiklerini hazır etmeye başladı. E-ticaret platformu n11.com’un verilerine göre, 2018 Kasım ayında kış lastiği satışları geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Kış lastiklerini Kasım ayından alarak yeni düzenlemeye hazırlıklı görmek isteyen sürücülerin tercihi online alışveriş oldu. 1 Aralık'ta başlayan bazı araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu Nisan 2019'da sona erecek.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Bu yıl n11.com’da en çok satılan kış lastiği markaları ise Petlas, Nokian, Lassa ve Goodyear oldu. Kış aylarında zorlu yol koşullarını daha güvenli hale getiren kış lastikleri pek çok markanın farklı fiyat seçenekleriyle n11.com’da sürücülerle buluşuyor. Bridgestone Blizzak modelleri, Goodyear, Lassa Snoways, Petlas Snowmaster, Nokian gibi önde gelen markaların pek çok kış lastiği modeli n11.com’da satışa sunuluyor.

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