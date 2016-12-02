Zorlu Holding “Hayallerini Kodla” temalı etkinlikte 250 çocuğa kodlama eğitimi verecek

Çocuklar dijital dünyadaki temel yetkinliklerini geliştirecek
Her yıl Aralık ayında, tüm dünyayla aynı anda gerçekleştirilen “HOUR OF CODE” etkinliği kapsamında bu yıl 5-6 Aralık tarihlerinde Zorlu Holding ev sahipliğinde 10 okuldan, 9-13 yaş arası toplam 250 öğrenci ağırlanacak. Programlama ile öğrencilerin algoritmik düşünce sistemi geliştirilerek, bilgisayar bilimleri konusunda farkındalık kazandırılması hedeflenen etkinlik kapsamında çocuklar, tr.code.org üzerinden “Hour of Code Dısney Moana” ile dünya ile aynı anda programlama yapacak. Moana’yı programlayacak olan öğrenciler, dijital dünyadaki temel yetkinliklerini geliştirme imkanı ve uluslararası bir organizasyonla başarılarını dünyaya gösterme şansı bulacak.
Anadolu Haber Ajansı
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