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Zorlu Holding “Hayallerini Kodla” temalı etkinlikte 250 çocuğa kodlama eğitimi verecek

02 Aralık 2016 Cuma 14:28
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Zorlu Holding ve Code.org Türkiye sorumlusu Robincode iş birliğiyle düzenlenecek “HOUR OF CODE” etkinliğinde çocuklar, tüm dünya ile aynı anda kodlama eğitimi alacak.

Zorlu Holding 'Hayallerini Kodla” temalı etkinlikte 250 çocuğa kodlama eğitimi verecek
Teknoloji, tasarım ve inovasyon odaklı anlayışıyla Türkiye için değer yaratmayı kendine görev edinen Zorlu Holding, dünyada ve ülkemizde hızla devam eden dijital dönüşümü desteklemeye devam ediyor. Code.org tarafından şimdiye kadar 180'den fazla ülkede 100 milyon öğrenciye ulaşan, 30’dan fazla dile çevrilen “HOUR OF CODE” (Kodlama Saati) etkinliğine Code.org’un Türkiye sorumlusu ve global ortağı Robincode ile birlikte destek veren Zolu Holding, ülkemizde teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten nesillerin yetişmesine yardımcı olma ve Türkiye’nin teknoloji üreticisi olarak uluslararası arenada yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Çocuklar dijital dünyadaki temel yetkinliklerini geliştirecek
Her yıl Aralık ayında, tüm dünyayla aynı anda gerçekleştirilen “HOUR OF CODE” etkinliği kapsamında bu yıl 5-6 Aralık tarihlerinde Zorlu Holding ev sahipliğinde 10 okuldan, 9-13 yaş arası toplam 250 öğrenci ağırlanacak. Programlama ile öğrencilerin algoritmik düşünce sistemi geliştirilerek, bilgisayar bilimleri konusunda farkındalık kazandırılması hedeflenen etkinlik kapsamında çocuklar, tr.code.org üzerinden “Hour of Code Dısney Moana” ile dünya ile aynı anda programlama yapacak. Moana’yı programlayacak olan öğrenciler, dijital dünyadaki temel yetkinliklerini geliştirme imkanı ve uluslararası bir organizasyonla başarılarını dünyaya gösterme şansı bulacak.


Anadolu Haber Ajansı
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