Zorlu Enerji Pakistan’ın ilk hibrit enerji santrali için ön lisans aldı

Zorlu Enerji Pakistan’da büyümesini sürdürüyor. Bu yıl toplam 300 MW’lık güneş enerjisi projesi için Pakistan’la anlaşma imzalayan Zorlu Enerji, yeni bir atılımda bulunarak Jhimpir Rüzgâr Sahası’nda kurulacak 30 MW’lık hibrit stantral için yaptığı ön lisans başvurusuna olumlu yanıt aldı.



Pakistan’daki yenilenebilir enerjiye dayalı yatırımlarını büyütmeye devam ettiklerini ifade eden Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, “Pakistan, bizim için dost ülke olmasının yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımlarımızda önemli bir merkez. Pakistan’da ilk rüzgar enerjisi projesini hayata geçirmiş bir şirket olarak, güneş enerjisinde de kurulu gücü 300 MW’a ulaşan bir yatırım için geçtiğimiz aylarda harekete geçmiştik. Hibrit özelliği ile Jhimpir Rüzgâr Sahası’ndaki mevcut kurulu rüzgâr enerjisi üretim tesisini güneş enerjisi ile destekleyecek bu yeni yatırım ise Zorlu Enerji’nin tüm projelerinde inovasyon odaklı olduğunu gösteren iyi bir örnek olacak” dedi.



Sinan Ak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplam 56,4 MW kapasiteli Jhimpir Rüzgâr Sahası’nda 30 MW hibrit santral projemizle, aynı anda iki yenilenebilir enerji kaynağından yararlanmış olacağız. Sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlara odaklanan bir grup olarak Pakistan’da bu alanda cesaretli adımlar atıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”



Hibrit santral için Pakistan’ın Alternatif Enerji Geliştirme İdaresi’nden ön lisans alan Zorlu Enerji, bu yıl Pakistan’da ilki 200 MW’, ikincisi ise 100 MW olmak üzere toplam 300 MW kapasiteli iki güneş enerjisi kurulumu için anlaşma imzalamıştı. Yeni Hibrit santral girişimi, Zorlu Enerji’nin Pakistan’daki yenilenebilir enerji projelerinde yeni bir adımı ifade ediyor. Zorlu Enerji, Pakistan’daki rüzgar santralinde ülkenin ilk Gold Standard sertifikasına sahip.

Basın Bülteni