Zorlu'dan 4.5 milyar dolarlık batarya yatırımı

Yerli otomobili yapacak 5 babayiğit arasında yer alan Zorlu Holding, Çinli GSR Capital ile pil teknolojisi konusunda Türkiye’yi küresel pazarlarda öne çıkaracak, stratejik bir ön anlaşmaya imza attı.

GSR Capital ile yapılan iki farklı ortaklık çerçevesinde, 2023 yılına kadar toplam 4.5 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Yapılan bu ortaklık anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlarla uzun vadede Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye de istihdam sağlanacak. Yatırımı 2018’de başlayacak ve 2023’te tamamlanarak devreye alınacak, 25 bin megavat (MW) kapasiteli batarya fabrikasıyla ise 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlayacağız” dedi. GSR Capital Eşbaşkanı Jianghua Su ise, “Zorlu Grubu ile hayata geçireceğimiz pil üretim tesisi ile geleceğin global inovasyon ekonomisinin en güçlü oyuncularından biri olacağız” dedi.

Zorlu Holding ve Çinli GSR Capital arasındaki stratejik işbirliğinin imza töreni öncesi Yüngül ve GSR Capital Eşbaşkanı Jianghua Su bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, GSR Capital Eşbaşkanı Jianghua Su, NEVS Yönetim Kurulu Başkanı Kai Johan Jiang, CEO’su Stefan Tilk ve Hissedar Temsilcisi Chao Ma, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Olgun Zorlu, Selen Zorlu, Şule Zorlu, Emre Zorlu, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül ve Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan katıldı.

Yüngül’ün verdiği bilgiye göre GSR Capital öncelikle Zorlu Holding’in Meta Nikel Madencilik şirketine yüzde 50 ortak olacak. Avrupa ve Türkiye’nin ilk nikel-kobalt işletme tesisi Meta Nikel'deki yüzde 50 ortaklıkla birlikte 10 bin ton olan kapasite yapılacak yatırımlarla 4 kat artırarak 40 bin tona çıkarılacak. Şu anda Gördes’te konsantre nikel üreten Meta Nikel, yapılacak sülfat yatırımı ile pillerde kullanılan nikel sülfat ve kobalt sülfat üretimine başlayacak. Ayrıca Gördes’te ithal edilen, nikel üretim proseslerinde kullanılan sülfürik asidi de üretmek için yeni tesis yatırımı olacak. Eskişehir’de 20 bin tonluk nikel sülfat ve kobalt sülfat tesisi kurulacak. Meta Nikel şirketinin kapasitesi 4 katına çıkarken, üretilen nikelin katma değeri artacak. Bu iki yatırımın değeri 2 milyar dolar olacak.

2 bin 500 yeni istihdam

GSR Capital, Vestel ile elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik 25 bin MW potansiyel kapasiteye sahip olması hedeflenen bir mega batarya fabrikasını yüzde 50 ortaklıkla kuracak. Yüngül, “Bu ön anlaşma çok doğurgan bir sektörün ilk adımı. Hem enerji depolama hem akıllı şehir ve evler, otonom araçlar dahil bir sürü yavruları olacak. Bazı ürünler bir çağın başlangıcı olur. Akıllı telefon, internet gibi... Bugünkü anlaşma da yeni çağın ilk adımı olacak. Sanayide dönüşüm sağlayan bir anlaşma ile 4.5 milyar dolarlık yatırımı 2018’den itibaren yapmaya başlıyoruz” dedi. Yüngül şöyle konuştu:

“İşe ilk önce elektrikli otomobiller ve enerji depolama için pil tesisinin kuruluşu ile başlayacağız. Bu tesis Manisa’da kurulacak. 25 bin MW pil yatırımı için, ortalama 300 bin metrekarelik alanda bir tesis kurulacak. 2.5 milyar dolarlık yatırımla 2018’de pil üretimimizin başlamasını ve 2023 yılında tamamlanarak aktif olmasını hedefliyoruz. 2 bin 500 kişi istihdam edilecek. Böylece telefonlar ile başlayan şimdi elektrikli otomobillerde ve enerjinin depolanmasında da kullanılan pil yatırımı ile Türkiye’de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağız. Meta Nikel’de 1 milyar dolara ara mamul ihraç edecekken katma değerli bir ürün haline getirip 6 milyar dolarlık ihracat yapmış olacağız. Bu işbirliğiyle aslında otomobilin beyni olarak tanımlayabileceğimiz pili ürettiğimiz ve bu alanda oyun kurucular arasına girdiğimiz bir atılımdan bahsediyoruz.”

Yüngül, 25 bin MW kapasiteli batarya fabrikasının 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlayacağını vurgulayarak tek hedeflerinin elektrikli araçlar olmadığını, yenilenebilir enerjinin de iyi bir pazar olduğunu söyledi.

Ar-Ge'de 'büyük' hedef

Yüngül ve Jianghua Su, sadece fabrika değil bu teknolojinin gelişmesini sağlayacak Ar- Ge için de işbirliği yaptıklarını vurguladı. Hem Çin’de hem de Türkiye’de ortak Ar-Ge merkezleri kurulacak. Bu Ar-Ge merkezi de bin kişilik bir istihdam yaratacak. Avrupa ve yakın pazardaki en büyük pil üretim ve Ar-Ge merkezi haline gelmek en büyük hedef.

Yüngül, özellikle Türkiye’deki yerli elektrikli otomobile odaklanmadıklarını ancak onun da ihtiyacını karşılayabileceklerini belirterek, “Batıda henüz bizimki gibi bir fabrika kurulmadı. Biz de ilkler arasında olacağız. Dünyada elektrikli otomobiller çok hızlı gelişiyor ama sadece otomobili de hedeflemiyoruz” dedi.

"Türkiye iyi bir yatırım ortamına sahip"

GSR Capital Eş-başkanı Jianghua Su yatırım için Türkiye'yi seçme nedenlerini şu sözlerle anlattı: “Öncelikle Türkiye iyi bir yatırım ortamına, kaliteli iş gücüne sahip. Geleceğe yönelik sanayiyi dönüştürmek için projeleri var, elektrikli otomobil ve yenilenebilir enerjide. İkincisi Türkiye çok başarılı bir sanayi zincirine sahip. Pil, batarya için gereken nikel kobalt madenleri bulunuyor. Üretim kapasitesi ve entegrasyon da mevcut.



Diğer sebep ise Türkiye özel ve avantajlı bir konuma sahip. Ulaşım merkezi. Ayrıca Zorlu gibi olağanüstü ortağa sahibiz. Elektrikli otomobillerle birlikte enerjinin depolaması ile ilgili her alana yenilikçi ürünler sunmak için güç birliği yapacağız. Hayata geçireceğimiz pil üretim tesisi ile geleceğin global inovasyon ekonomisinin en güçlü oyuncularından biri olmak için hep birlikte çalışacağız.”