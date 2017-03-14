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Zonguldak'ta bin kişi geçici iş sahibi oldu

14 Mart 2017 Salı 15:20
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Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 6 ay görevlendirilecek bin kişi, 5 bin 64 aday arasından çekilen kurayla belirlendi

Zonguldak'ta bin kişi geçici iş sahibi oldu
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "Toplum Yararına Program" projesi kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 6 ay süreyle görevlendirilecek bin kişi kura ile belirlendi. 

Merkez ve ilçelerde çalışacak yardımcı hizmetler personeli için Zonguldak Merkez Mesleki Eğitim Merkezi'nde noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 

Kurada, 5 bin 64 adayın kayıt numaralarının yazılı olduğu topların kaseden çekilmesiyle belirlenen bin şanslı arasına girenler sevinç yaşadı. 

İŞKUR Zonguldak Şube Müdürü Sinan Karademir, gazetecilere yaptığı açıklamada, program kapsamında işe başlayacak bin kişinin kurasının çekildiğini söyledi.

İsmi belirlenen bin kişinin, i̇l özel i̇dare, müftülük, belediyeler, valilik ve kaymakamlıklarda 6 ay süreyle çalıştırılacağını kaydeden Karademir, "İsmi çıkan kişiler 20 Mart'ta işbaşı yapacak ve 13 Eylül'e kadar çalışacaklar. İşçiler, çalıştıkları süre zarfında asgari ücret alacak ve emekliliğe esas sigortaları da İŞKUR tarafından ödenecek. Kurumumuz bundan sonra da 'Toplum Yararına Program' uygulamalarına devam edecek." diye konuştu. 
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