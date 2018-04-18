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Zohak 8 Haziran’da Vizyonda

Erkan Çelik ve Seda Kement ’in başrollerini paylaştığı gerilim-dram türündeki Zohak filmi 8 Haziran’da vizyona giriyor. Özgün senaryosuyla dikkat çeken filmin yönetmen koltuğunda oturan Adem Uğur, aynı zamanda Feride Gören ile birlikte yapımcılığı da üstleniyor. Zohak, Türkiye ile eş zamanlı olarak Almanya, Fransa ve Azerbaycan’da gösterime girecek.

Zohak 8 Haziran’da Vizyonda

Erkan Çelik ve Seda Kement ’in başrollerini paylaştığı gerilim-dram türündeki Zohak filmi 8 Haziran’da vizyona giriyor. Özgün senaryosuyla dikkat çeken filmin yönetmen koltuğunda oturan Adem Uğur, aynı zamanda Feride Gören ile birlikte yapımcılığı da üstleniyor. Zohak, Türkiye ile eş zamanlı olarak Almanya, Fransa ve Azerbaycan’da gösterime girecek.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:54
5519 Okunma
Zohak 8 Haziran’da Vizyonda

Filme adını veren ‘Zohak’ İran mitolojisinde şeytani bir figür olarak geçiyor. Yönetmen Adem Uğur, “Filmin en önemli özelliği gerçeklik yönü ve konusuyla izleyiciyi içine çeken bir hikayesinin olması” dedi. Uğur sözlerine, “Psikolojik bir travmanın en yoğun halinin yansıtıldığı filmin bilmeceleri seyirciyi sadece korkutmayacak, aynı zamanda kendileriyle özdeşleştirmelerini, filmi yaşamalarını sağlayacak” diye devam etti.Filmin oyuncu kadrosunda Gamze Bayraktaroğlu, Seyhan Arman, Gizem Nur Doğa, Ahmet Özyavuz, Abdullah Şekeroğlu, Bülent Yaşık, Anıl Yıldız, Nigar Navruzova ve Burak Gürsesyer alıyor.


Konusu Dikkat Çekiyor
Gerilim-Dram türünde çekilen filmin konusuna gelince… “İnsanlara musallat olan kötü huylu cinleri kovmayı amaç edinmiş olan Rüstem, bir akşam son derece tehlikeli bir cin tarafından cinnet geçirmeye sevk edilir. Altı yaşındaki kızı Canan’ın gözü önünde karısını öldürdükten sonra, cini bir kutuya hapsedip gölün derinliklerine atar. Yaptığının dehşetine dayanamayan Rüstem, yine kızının gözü önünde kendini öldürür. Aradan geçen uzun yıllar boyunca yaşadıklarını unutmaya çalışan Canan, Semih’le büyük bir aşk yaşayarak nişanlanmış evlilik hazırlığı yapmaktadır. Arkadaşlarının göl kıyısında tesadüfen bulduğu kutuyu doğum günü hediyesi olarak Canan’a hediye ederler ve olaylar inanılmaz bir hal alır. Canan ve Zohak’in giriştikleri bu kıyasıya savaştan galip olan kim olacaktır? “

Son Güncelleme: 18.04.2018 11:43
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