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ZİRAAT KATILIM'IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ METİN ÖZDEMİR

12 Haziran 2017 Pazartesi 10:51
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Ziraat Katılım Bankası'nda Genel Müdür olarak Metin Özdemir atandı

ZİRAAT KATILIM'IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ METİN ÖZDEMİR
İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım Bankası'nda Genel Müdürlük görevine Metin Özdemir atandı.

Banka açıklamasına göre, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'ın Halk Bankası Genel Müdürü olarak göreve başlamasının ardından, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi olan Metin Özdemir bugünden itibaren Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü olarak atandı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1990 yılında mezun olan Özdemir, meslek hayatına 1992 yılında Kuveyt-Türk Finans Kurumu AŞ'de başladı. 1996 yılından itibaren iş hayatına perakende sektöründe yönetici olarak devam eden Özdemir, 2004-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı.

Nisan 2012'den itibaren Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan Özdemir, ayrıca bankanın Ücretlendirme Komitesi Üyeliği ve Kredi Komitesi Yedek Üyeliği görevlerini de yürüttü. Özdemir, 18 Şubat 2015 tarihinden itibaren Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim ve Ücretlendirme Komitelerinde görev yapıyordu.

Anadolu Haber Ajansı
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